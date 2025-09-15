La WUFATHON es la carrera solidaria organizada por WUF para enfocarnos en promover la adopción responsable de perros sin hogar. Bajo el lema “Cada Km suma para cambiar una vida”, esta iniciativa busca promover la adopción responsable, recaudar fondos para sostener la misión de WUF, y ofrecer una experiencia única donde personas y mascotas se unen por un mismo propósito.

El impacto hasta hoy

La fuerza de la WUFATHON se refleja en sus resultados:

Primera edición (abril 2024): más de 1,200 participantes corrieron en favor de los Wufs, impactando a 700 perros en situación de abandono.

más de 1,200 participantes corrieron en favor de los Wufs, impactando a 700 perros en situación de abandono. Segunda edición (octubre 2024): la convocatoria creció a 2,000 participantes, duplicando el impacto y llegando a más de 1,400 Wufs.

Ahora, para la tercera edición en diciembre 2025, la meta es superar los 2,500 participantes y transformar la vida de más de 2,000 Wufs.

La WUFATHON une a runners y mascotas en una experiencia deportiva y solidaria.(Foto: LEN)

¿Por qué sumarte como sponsor?

Ser sponsor de la WUFATHON significa mucho más que visibilidad: es apostar por una causa que conecta directamente con la emoción de miles de personas y sus mascotas.

Conexión emocional: tu marca se vincula con un propósito noble y visible: darle un hogar y esperanza a los Wufs.

tu marca se vincula con un propósito noble y visible: darle un hogar y esperanza a los Wufs. Experiencia cercana: tendrás la posibilidad de activar tu marca en un evento pet friendly, creando recuerdos memorables a través de activaciones, sampling y dinámicas.

tendrás la posibilidad de activar tu marca en un evento pet friendly, creando recuerdos memorables a través de activaciones, sampling y dinámicas. Reputación positiva: al sumarte, tu empresa no solo apoya un evento masivo, sino que contribuye a un impacto social real, generando valor y credibilidad.

Tipos de Sponsorship

Sponsor Oficial

El máximo nivel de exposición y prestigio en la WUFATHON. Tu marca se convierte en parte de la identidad oficial del evento, exclusividad en tu categoría, un espacio estratégico (6x3) para activaciones y la máxima visibilidad en todo el material de comunicación.

Sponsor Platinum

Ideal para marcas que buscan visibilidad destacada y activación corporativa. Incluye exclusividad en la categoría, ubicación estratégica (6x3), entradas gratuitas para colaboradores y la oportunidad de integrarse en la experiencia con stands y activaciones.

Sponsor Secundario

Una alternativa accesible para marcas que desean sumarse con impacto. Incluye presencia con un módulo (3x3), inclusión en el kit de bienvenida y visibilidad en la comunicación digital del evento.

La creatividad también estuvo presente en la WUFATHON: el perro disfrazado de "DOGNOFRIO" obtuvo el primer lugar en el concurso de disfraces. (Foto: LEN)

Que tu marca sea parte de estos beneficios y más

La WUFATHON 2025 contará con diferentes espacios y dinámicas que formarán parte de la experiencia. Dependiendo de la categoría, las marcas podrán tener presencia en algunos de estos elementos que refuerzan la visibilidad y el contacto con el público:

El polo oficial del evento , que mostrará los logos de sponsors seleccionados.

, que mostrará los logos de sponsors seleccionados. Banners, arco de bienvenida y estrado , ubicados en los puntos centrales de mayor exposición.

, ubicados en los puntos centrales de mayor exposición. Activaciones y dinámicas de sampling , diseñadas para acercar productos y experiencias a los asistentes.

, diseñadas para acercar productos y experiencias a los asistentes. Cobertura digital y difusión en diversas plataformas, que amplificarán el alcance de la WUFATHON más allá del día central.

De esta manera, el evento no solo se convierte en una plataforma deportiva y solidaria, sino también en un espacio estratégico donde las marcas pueden vincularse con un propósito auténtico y lograr visibilidad según el nivel de participación elegido.

Cada paso suma: familias y mascotas se unieron para cambiar vidas en la WUFATHON. (Foto: LEN)

La WUFATHON 2025 es la oportunidad de alinear tu marca con un propósito auténtico. Un evento donde cada paso, cada kilómetro y cada sonrisa se convierten en esperanza para los Wufs.

“Contar con el apoyo de las marcas es fundamental para este tipo de carreras o caminatas, ya que no solo respaldan una gran causa, sino que también contribuyen a generar mayor conciencia sobre la importancia de adoptar”, señala Fiorella Meléndez, analista comercial de WUF.

Con este espíritu, la WUFATHON 2025 se perfila como un encuentro que trasciende lo deportivo para convertirse en un movimiento de impacto social, donde empresas, familias y ciudadanos unen fuerzas por una misma meta: darle a más perros la oportunidad de encontrar un hogar.

¿Estás listo para correr con nosotros y cambiar vidas?

Si quieres sumarte a la WUFATHON 2025 como sponsor, colaborador o participante, puedes escribir a valeria@wuf.pe o ingresa aquí para comunicarte directamente por WhatsApp y ser parte de un evento que transforma cada kilómetro en esperanza para los Wufs.