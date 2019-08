Champions League: calendario de la jornada de revancha previo a la fase de grupos

Champions League EN VIVO | los partidos de vuelta de los Play Off previo a la fase de grupos este miércoles 28 de agosto desde las 2:00 pm. (hora peruana) con transmisión de ESPN y FOX Sports. No te pierdas la definición de los últimos tres cupos a la fase estelar del torneo más importante de Europa.

El Ajax, semifinalista el pasado curso, recibirá este miércoles al APOEL chipriota en alerta tras el 0-0 de Nicosia; mientras que Brujas y Slavia Praga, de Bélgica y República Checa, respectivamente, parten con ventaja para asegurar el pase a la fase de grupos de la Champions League.

Ajax, semifinalista de la última edición, se juega la clasificación a la Champions League en casa. (Foto. AFP)

El cuadro de Erik Ten Hag salvó las tablas en el GPS Stadium pese a terminar con un hombre menos por expulsión del marroquí Noussair Mazraoui y está advertido de lo complicado que es llegar a la fase de grupos, como quedó demostrado en la ronda anterior con los apuros que pasó ante el PAOK griego.

Hace cinco años el conjunto holandés goleó por 4-0 al chipriota, que pese a su teórica inferioridad el cuadro que dirige Thomas Doll amenaza al cuadro ajacied tras superar en rondas precedentes al Sutjeska montenegrino y al Qarabag azerbaiyano.

El Brujas recibirá al Lask Linz austriaco con la ventaja adquirida como visitante en la ida por 1-0 gracias a un tanto de penalti de Hans Vanaken. El bloque centroeuropeo de Valerien Ismael; no obstante, sueña con su primera presencia entre los grandes.

También con un tanto de ventaja encara la vuelta como local el Slavia Praga ante el CFR Cluj rumano merced a un espectacular tanto de Lukas Masopust.

Los vencedores lograrán un puesto entre los grandes del continente y los perdedores pasarán a la Liga Europa. El sorteo tendrá lugar el jueves en Mónaco.

Champions League, Play Off - partidos de vuelta | Miércoles 28 de agosto



Brujas (BEL) vs. Lask (LIT)

Estadio: Jan Breydel de Brujas, Bélgica

Hora: 2:00 pm.



Ajax (HOL) vs. Apoel (CYP)

Estadio: Johan Cruijff Arenas de Amsterdam, Holanda

Hora: 2:00 pm.



Slavia Praga (CZE) vs. CRF Cluj (RUM)

Estadio: Eden Arena de Praga, República Checa

Hora: 2:00 pm.