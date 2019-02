Juventus vs. Atlético Madrid EN VIVO ONLINE vía ESPN: con Cristiano y Griezmann por la Champions League

Juventus vs. Atlético Madrid EN VIVO ONLINE | Hoy EN DIRECTO, con Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann, por la ida de octavos de final de la UEFA Champions League, en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 21:00 hora de España.

Juventus vs. Atlético Madrid será transmitido por ESPN 2 para Sudamérica (Brasil por TNT Go y Esporte Interativo), mientras que ESPN en México y Centroamérica. En Canadá y Japón por DAZN. En Italia y Alemania vía Sky HD. En Francia por RMC Sport 1. En España vía Movistar Liga de Campeones. En Estados Unidos por Univisión Deportes y Reino Unido vía BT Sport Live. Streaming internacional HD por Facebook Live y UEFA Champions League App.

Cristiano Ronaldo regresa el miércoles a Madrid, ciudad en la que reinó ganando cuatro de las últimas cinco Champions League con el Real Madrid, vistiendo los colores de la Juventus para visitar al Atlético en la ida de octavos.



Juventus vs. Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO- horarios en el mundo

Costa Rica / 2:00 pm.

México / 2:00 pm.

El Salvador / 2:00 pm.

Guatemala / 2:00 pm.

Honduras / 2:00 pm.

Cuba / 3:00 pm.

Ontario / 3:00 pm.

Quebec / 3:00 pm.

Ecuador / 3:00 pm.

Colombia / 3:00 pm.

Bolivia / 4:00 pm.

República Dominicana 4:00 pm.

Argentina / 5:00 pm.

Chile / 5:00 pm.

Belo Horizonte / 6:00 pm.

Río de Janeiro / 6:00 pm.

Porto Alegre / 6:00 pm.

Sao Paulo / 6:00 pm.

Islandia / 8:00 pm.

España / 9:00 pm.

Croacia / 9:00 pm.

Francia / 9:00 pm.

Hungría / 9:00 pm.

Alemania / 9:00 pm.

República Checa / 9:00 pm.

Dinamarca / 9:00 pm.

Bélgica / 9:00 pm.

Grecia / 10:00 pm.

Iraq / 11:00 pm.

Irán / 11:30 pm.

India / 1:30 am. (jueves 14 de febrero del 2019)

Beijing / 4:00 am. (jueves 14 de febrero del 2019)

Queensland / 6:00 am. (jueves 14 de febrero del 2019)

Sidney / 7:00 am. (jueves 14 de febrero del 2019)

Tasmania / 7:00 am. (jueves 14 de febrero del 2019)

Vestido con la camiseta del Real, Cristiano Ronaldo le marcó 22 goles al Atlético Madrid en 31 enfrentamientos, por lo que los hombres del 'Cholo' Simeone saltarán al césped del Metropolitano con ganas de revancha.

Y es que los aficionados 'colchoneros' tampoco olvidan que el astro luso contribuyó con sus goles a dejarles en dos ocasiones sin la 'Orejona' en las finales de 2014 (4-1 en la prórroga) y de 2016 (5-3 en los penales, tras 1-1).



El rendimiento de Ronaldo no ha acusado el traslado a Turín. Ya es el jefe del ataque de su equipo y el máximo goleador de la Serie A con 19 tantos.



"Estamos en buena forma", afirmó el viernes el técnico de la Juventus Massimilliano Allegri, asegurando que van a Madrid "a marcar" para poder encarrilar la eliminatoria.



De cara al duelo del miércoles Allegri tiene buenas noticias, al recuperar a sus dos centrales titulares, Leonardo Bonucci y el capitán Giorgio Chiellini, ambos de baja por lesión en las últimas semanas.



Los rojiblancos llegan al encuentro en un buen momento tras recuperar el fin de semana el segundo puesto de la Liga ganando al Rayo Vallecano (1-0).



Un gol de Antoine Griezmann volvió a poner en el buen camino al Atlético. El delantero francés, que ha marcado 12 de los 34 goles que lleva su equipo en la Liga, no olvida que la final de 'Champions' se jugará en junio en el estadio 'colchonero'.



"Sería una fiesta para todos los atléticos. El camino hasta allí será difícil, pero daremos lo máximo, lo daremos todo y ya veremos", aseguró a la UEFA, Griezmann, que el miércoles estará probablemente acompañado en ataque por Álvaro Morata, antiguo jugador de la Juventus.

Juventus vs. Atlético de Madrid - alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Giménez, Godín, Filipe; Saúl, Rodrigo, Thomas, Koke o Lemar; Griezmann y Morata o Diego Costa.



Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Álex Sandro; Khedira o Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic y Cristiano.



Árbitro: Felix Zwayer (Alemania).



Estadio: Wanda Metropolitano.



Con información de AFP