Manchester City vs. Tottenham EN VIVO vía FOX Sports: por los cuartos de final de la Champions League 2019

Manchester City vs. Tottenham EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido de vuelta por cuartos de final de la Champions League, en el Etihad Stadium desde las 2:00 p.m. (hora de Perú / 21:00 horas de España), con transmisión de FOX Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El Manchester City vs. Tottenham será el más emocionante en la jornada del miércoles. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultado del cotejo que definirá a uno de los cuatro semifinalistas de la Champions League.

Manchester City vs. Tottenham: horarios del partido

Perú 2:00 p.m.

Ecuador 2:00 p.m.

Colombia 2:00 p.m.

México 2:00 p.m.

Bolivia 3:00 p.m.

Paraguay 3:00 p.m.

Chile 3:00 p.m.

Venezuela 3:00 p.m.

Argentina 4:00 p.m.

Uruguay 4:00 p.m.

Brasil 4:00 p.m.

España 9:00 p.m.

Manchester City buscará clasificar por primera vez, bajo el mando de Josep Guardiola, a unas semifinales de Champions League. Del otro lado, Tottenham quiere volver a esta instancia del torneo por segunda ocasión, antes lo hizo en la temporada 1961-1962.

Qué canal transmite en vivo y en directo el Manchester City vs. Tottenham por la Champions League en tu país

Argentina FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Australia Optus Sport

Bélgica Q2 Belgium, Proximus 11+

Bolivia Fox Sports Cono Sur

Brasil Esporte Interativo, Esporte Interativo Plus

Canadá DAZN

Chile Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, Fox Sports 1 Chile

China PPTV Sport China, CCTV-5, CCTV 5+ VIP

Colombia Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Colombia, FOX Play Sur

Costa Rica Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

República Dominicana Fox Sports Cono Norte, Flow Sports 2, FOX Play Norte

Ecuador Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

El Salvador FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Francia RMC Sport 1, RMC Sport en direct

Alemania Sky Sport 2/HD, Sky Go

Guatemala FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Honduras Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Internacional UEFA Champions League App

Italia RAI Play, SKY Go Italia, Sky Calcio 2, RAI Uno, Sky Sport Uno

Jamaica Flow Sports 2, Flow Sports App

Japón DAZN

Corea del Sur SPOTV2, SPOTV ON, SPOTV

México FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Países Bajos Ziggo Sport 14, Veronica TV, Ziggo Sport Select

Nueva Zelanda Sky Sport 1 NZ, SKY Go NZ

Nicaragua Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Panamá Flow Sports 2, FOX Play Norte, Flow Sports App, Fox Sports Cono Norte

Paraguay Fox Sports Cono Sur

Perú FOX Play Sur, Fox Sports Peru, Fox Sports Cono Sur

Portugal Eleven Sports 2 Portugal

España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Trinidad y Tobago FOX Play Sur, Flow Sports App, Flow Sports 2

Reino Unido BT Sport Live, BBC Radio Manchester, BT Sport 2, BT Sport 4K UHD

Estados Unidos Univision Deportes, UniMás, Univision Deportes En Vivo, TNT USA, B/R Live, Watch TNT, Univision NOW

Uruguay Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Uruguay

Venezuela Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte



Tottenham venció 1-0 al Manchester City en Londres con gol del surcoreano Son. (Foto: AFP) (Foto: AFP)

Los ‘Spurs’ llegarán al estadio de los ‘Citizens’ con la ventaja de 1-0. Heung-min Son anotó la conquista en el partido de ida, juego en el nuevo estadio del conjunto de Londres. La historia puedo ser distinta si Sergio Agüero no fallaba un penal en el primer cuarto de hora.

Precisamente, el ‘Kun’ podrá estar en el once de Manchester City después de superar algunas molestias que no le permitieron jugar frente a Crystal Palace por Premier League. Fernandinho también está en óptimas condiciones para iniciar.

Manchester City vs. Tottenham: resumen del partido. (Video: ESPN 2)

Tottenham tendrá que visitar el Etihad Stadium con la tremenda baja de Harry Kane, lesionado en el encuentro de ida después de cruzarse con Fabian Delph. Pero aquella no sería la única ausencia de los ‘Spurs’ en ataque.

Durante las últimas horas, Dele Alli se lastimó la mano en la primera eliminatoria. El atacante recién regresó a entrenar con el resto del plantel y todavía no está en buena forma. El inglés está convocado, pero será evaluado antes del choque.

Tottenham, para hacer historia, tendrá que terminar con una mala racha cada vez que visitó a Manchester City en las últimas campañas. Los ‘Spurs’ solo ganaron uno de ocho partidos (2-1 en febrero del 2016 por Premier). Luego cayó seis veces y empató una.

Manchester City vs. Tottenham: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Walker, Laporte, Stones, Mendy; Fernandinho, D.Silva, De Bruyne; B.Silva, Sterling y 'Kun' Agüero.



Tottenham: Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Winks, Sissoko, Eriksen; Alli, Son y Lucas.