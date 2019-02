Real Madrid vs. Ajax: Isco, lesionado a pocos días del cotejo por Champions League

A tres días de disputarse el Real Madrid vs. Ajax, el cuadro merengue anunció que Isco ha sufrido una lesión. El volante tiene pocas posibilidades de participar en el encuentro de ida por los octavos de final de Champions League.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Isco por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una dorsalgia-cervicalgia aguda. Pendiente de evolución", dice el parte médico publicado en el portal del club.

Isco no salió en lista de Real Madrid para medirse al Atlético de Madrid. (Foto: AFP)

Los problemas físicos padecidos por el mediocampista habrían provocado su ausencia en el choque contra el Atlético de Madrid. El malagueño quedó fuera de la convocatoria para afrontar el derbi de la capital española.

Por otro lado, AS señala que, aunque el Real Madrid no ha dado un tiempo estimado para la vuelta de Isco, este tipo de dolores sufridos por el futbolista tardan pocos días para la recuperación, siempre y cuando no existan molestias graves.

El ex Málaga vive uno de los momentos más complicados en la temporada. A la escasa continuidad en el primer equipo de la 'Casa blanca' se han sumados las molestias que terminarían con una nueva ausencia frente al Ajax.