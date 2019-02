Alianza Lima, luego de la clasificación de Palestino de Chile, ya conoce a todos sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores y así queda su fixture en el torneo más importante del continente.

Este es el rol de partidos del grupo A de la Copa Libertadores

06 de marzo

17:15 Palestino vs Inter de Porto Alegre

19:30 Alianza Lima vs. River Plate



13 de marzo

19:30 Inter de Porto Alegre vs. Alianza Lima

19:30 River Plate vs. Palestino



02 de abril

19:30 Palestino vs. Alianza Lima



03 de abril

17:15 Inter de Porto Alegre vs. River Plate



09 de abril

19:30 Inter de Porto Alegre vs. Palestino



11 de abril

17:00 River Plate vs. Alianza Lima



24 de abril

17:15 Palestino vs. River Plate

19:30 Alianza Lima vs Inter de Porto Alegre



07 de mayo

19:30 River Plate vs. Inter de Porto Alegre

19:30 Alianza Lima vs. Palestino

Palestino de Chile logró este miércoles su boleto al grupo A de la Copa Libertadores luego de eliminar al Talleres de Córdoba (Argentina), donde milita el peruano Miguel Araujo. Igualó 2-2 en la ida y venció 2-1 en la vuelta, disputada este miércoles en Santiago.

Toda una proeza del cuadro chileno, que dejó en el camino al Independiente Medellín de Colombia, en la segunda etapa previa.