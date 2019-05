Barcelona vs. Celta EN VIVO: culés jugarán de visita por la Liga española | Vía DirecTV Sports

Barcelona vs. Celta EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido por la fecha 36 de LaLiga Santander, que se disputará este sábado (1:45 p.m. hora de Perú / 21:45 horas de España), en el estadio Abanca-Balaídos. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Un necesitado Celta buscará aprovechar las rotaciones que realizará Ernesto Valverde en Barcelona, pensando en el partido de vuelta ante Liverpool por la Champions League, con el objetivo de sumar un triunfo vital en su carrera por la permanencia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Barcelona vs. Celta | Horarios del partido

13:45 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

14:45 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

15:45 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

19:30 horas - Reino Unido

20:30 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Ganar al campeón de LaLiga permitiría al conjunto celeste mantener, o incluso aumentar, su renta sobre sus principales rivales a falta de dos jornadas para el final del curso, además de una inyección de moral antes de visitar San Mamés, donde le esperará un Athletic que tiene a tiro su clasificación para la Europa League.

Fran Escribá, técnico del Celta, podrá contar con su referente ofensivo, Iago Aspas, quien se ha recuperado del esguince en el hombro derecho que sufrió en el último duelo contra Leganés, y recupera a Okay Yokuslu, que no jugó en Butarque por sanción.

Ambos estarán en un once en el que la principal novedad puede ser el regreso de Brais Méndez, quien reapareció ante el conjunto madrileño. Ocuparía el puesto de Boudebouz en un centro del campo que completarían Okay y Lobotka en el doble pivote y Boufal en la banda izquierda.

Con Rubén Blanco afianzado en la portería, Escribá tampoco variaría la defensa pese a que David Juncá, indiscutible hasta que cayó lesionado, ya está recuperado: Hugo Mallo y Olaza estarán en los laterales, con Cabral y Araujo en el centro del eje.

Barcelona afrontará el partido casi sin titulares, los cuales disfrutarán de un descanso con vistas al partido del martes en el que buscarán clasificarse para la final de la Champions.

Tras la paliza física de la ida contra Liverpool en el Camp Nou (3-0) y, sobre todo, al haberse proclamado ya campeón de LaLiga el fin de semana pasado, los tres encuentros del campeonato que le restan a los 'culés' pesan como un inconveniente.

Con desafíos en la agenda inmediata como el choque contra Liverpool y la final de la Copa del Rey frente al Valencia del 25 de mayo, un fin de semana después de que concluya LaLiga, Barcelona echará mano de su banquillo para sacar adelante los tres partidos que le quedan en la competición (Celta, Getafe y Eibar).

El portero neerlandés Jasper Cillessen se perfila para el once inicial, con una defensa poco utilizada pero que podría contar con Jean-Clair Todibo, Mousa Wagué, el colombiano Jeison Murillo y un Samuel Umtiti que ha visto cómo le ha sacado de la titularidad su compatriota Clément Lenglet. El belga Vermaelen también aparece como opción para el lateral izquierdo.

En la medular, dependiendo de la idea que tenga Valverde para Liverpool, la duda estriba en si Arthur Melo tendrá minutos en Vigo, después de ver el partido de la Champions del miércoles desde el banquillo, por una apuesta del técnico por alinear a Arturo Vidal. Carles Aleñá y Riqui Puig se presentan también como candidatos a salir en el once contra el Celta de Vigo.

Delante, la munición la podrán muy probablemente Malcom y Kevin-Prince Boateng, y formaría el trío atacante el francés Ousmane Dembélé, aún sin ritmo como lo ha demostrado el los últimos partidos que ha aparecido desde el banquillo.

Barcelona vs. Celta | Posibles alineaciones

Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Cabral, Araujo, Olaza; Brais Méndez, Okay, Lobotka, Boufal; Aspas y Maxi Gómez.

Barcelona: Cillessen; Wagué, Todibo, Umtiti, Vermaelen; Aleñá, Arthur, Riqui Puig, Malcom, Prince y Dembelé.

Con información de EFE