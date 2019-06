Neymar podría ausentarse de algunos partidos de su selección en la Copa América

Por: Eliezer Benedetti



A puertas del arranque de la Copa América Brasil 2019, la selección local podría perder a su máxima estrella en el torneo. Neymar, que tiene una denuncia por violación, podría ser separado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CFB) para que afronte la acusación, informaron algunos medios de Brasil.

Tras la denuncia que realizó la modelo Najila Trindade en contra Neymar, la situación del astro brasileño se ha agravado. La mujer de 26 años presenta hematomas en las piernas y en los glúteos, además de sufrir síntomas de estrés post traumático, según indica un parte firmado por un médico de un famoso hospital de San Pablo.

En su intento por desestimar la denuncia, Neymar expuso, a través de sus redes sociales, los mensajes e imágenes íntimas que sostuvo con la modelo para probar que “no ocurrió nada más” y que fue una “trampa”. Sin embargo, esto le jugó una mala pasada, ya que la Policía Civil de Río de Janeiro abrió una investigación en su contra por divulgar las imágenes íntimas de la mujer.

Con ambas acusaciones que tiene que afrontar, Neymar puede quedar fuera de la Copa América y hasta podría ser encarcelado por la policía brasileña. Por ello, tres sponsors del astro brasileño mostraron su preocupación ante la denuncia; mientras que la CBF brinda su apoyo al delantero del PSG.

"Tenemos confianza total en él, sabemos la persona que es, el hombre que es y el atleta que es”, expresó Rogério Cabloco, presidente de la CBF, a los medios brasileños. “Estamos siguiendo atentamente lo que está sucediendo y tenemos la total confianza en que todo será aclarado lo más rápidamente posible”, añadió Cabloco.

Neymar tiene el total respaldo de la Confederación Brasileña de Fútbol, que confirmó su participación en la Copa América y espera que el atacante “dé su testimonio y hable con las autoridades cuanto antes, porque será mejor para todos”. Sin embargo, esto puede ser desestimado por el máximo ente rector del fútbol sudamericano.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se pronunció al respecto y no descarta la posibilidad de alejar al delantero de la Copa América. “Estamos siguiendo muy de cerca este caso, como el de cualquier jugador, pero Neymar es una estrella mundial. No podemos emitir ninguna opinión, pues me parecería egoísta de mi parte decir que me preocupa la imagen de la Copa América”, dijo.

Asimismo, el mandamás de la Conmebol confía en que se haga justicia y que el caso se pueda resolver pronto. “Lo que me preocupa es que se haga justicia y que todo salga bien. No podemos opinar antes de conocer la causa de fondo y que la justicia resuelva el caso", añadió.

La participación de Neymar en la Copa América sigue en duda. Es un caso grave que debe ser afrontado como cualquier otra persona, por tanto, esto podría causar la separación del crack brasileño. Ya desde la selección brasileña señalaron que el delantero podrá dejar la concentración y ausentarse de partidos de la selección cada vez que lo requiera. "La sugerencia fue que él se encuentre disponible el mayor tiempo posible para atender las peticiones (de la policía)", explicó un coordinador de la selección.