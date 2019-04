Real Madrid vs. Eibar EN VIVO Y EN DIRECTO vía ESPN: juegan por la Liga Santander en el Santiago Bernabéu

Real Madrid vs. Eibar EN DIRECTO: se enfrentarán en el partido por la fecha 31 de LaLiga Santander este sábado 6 de abril desde las 9:15 a.m. (horario peruano). El encuentro será en el estadio Santiago Bernabéu y será transmitido a través de la señal de ESPN.

Zinedine Zidane sufrió la primera derrota desde que llegó nuevamente a la 'Casa blanca'. El entrenador francés no pudo superar la prueba complicada en el estadio de Mestalla y perdió frente a Valencia por 2-1.

Real Madrid vs. Eibar EN VIVO: jugarán este sábado en el Santiago Bernabéu por la Liga española. (Foto: EFE) (Foto: EFE)

El técnico de Real Madrid, luego de la caída como visitantes, presentará algunas variantes para recibir al Eibar en el Santiago Bernabéu. De hecho, 'Zizou' ha sorprendido dejando fuera a dos nombres de la convocatoria.

Sergio Ramos, capitán del primer equipo, y Mariano Díaz, delantero que llegó esta campaña, no ingresaron a la nómina de futbolistas, la misma que fue difundida en los medios sociales de la institución.

Marcelo también estará ausente del duelo contra Eibar, pues el lateral izquierdo está suspendido. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Marcos Llorente y Vinicius Junior todavía no están al ciento por ciento para volver a la acción.

Nacho Fernández se perfila como el jugador ideal para reemplazar a Sergio Ramos en la zaga central. Mientras que Sergio Reguilón puede tomar el puesto del marcador brasileño en la oncena de Zidane.



Real Madrid vs Valencia: resumen del partido. (Video: DirecTV Sports)

En la ofensiva, el estratega francés confiará nuevamente en Karim Benzema, quien anotó el descuento frente a Valencia. En esta ocasión, el '9' estaría acompañado por Isco y Gareth Bale, quienes sustituirían a Marco Asensio y Lucas Vázquez.

Zidane analizó al Eibar antes del partido. El galo considera que los 'armeros' vienen de hacer "una temporada muy buena". Por eso espera "un partido complicado" y vistoso, porque defendió que es un rival "que va a venir a jugar bien al fútbol en un escenario bonito para ellos".

Real Madrid vs. Eibar: horarios del partido

México 8:15 a.m.

Perú 9:15 a.m.

Ecuador 9:15 a.m.

Colombia 9:15 a.m.

Bolivia 10:15 a.m.

Paraguay 10:15 a.m.

Venezuela 10:15 a.m.

Argentina 11:15 a.m.

Chile 11:15 a.m.

Uruguay 11:15 a.m.

Brasil 11:15 a.m.

España 4:15 p.m.



Real Madrid vs. Eibar: alineaciones posibles

Real Madrid: Navas, Odriozola, Varane, Nacho, Reguilón, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Bale y Benzema.



Eibar: Dmitrovic, Peña, Ramis, Oliveira, Cote, Pedro León, Jordán, Escalante, Cucurella, Enrich y Charles.