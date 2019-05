Lokomotiv vs. Ural EN VIVO: con Jefferson Farfán por la final de la Copa de Rusia | EN DIRECTO

Lokomotiv vs. Ural EN VIVO ONLINE | SEGUIR AQUÍ sigue el partido de este miércoles (10:30 am. EN VIVO ONLINE) por la gran final de la Copa de Rusia con Jefferson Farfán en el Samara Arena.

Lokomotiv vs. Ural EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego final de la Copa de Rusia con Jefferson Farfán, este miércoles 22 de mayo, desde las 10:30 a.m. (hora peruana). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Motivado por el posible regreso de Jefferson Farfán, luego de superar una lesión, Lokomotiv tentará el titulo de la Copa de Rusia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Samara Arena.

Lokomotiv vs. Ural: horarios del partido



México - 10:30 a.m.

Ecuador - 10:30 a.m.

Perú - 10:30 a.m.

Colombia - 10:30 a.m.

Bolivia - 11:30 a.m.

Chile - 11:30 a.m.

Paraguay - 11:30 p.m.

Argentina - 12:30 a.m.

Uruguay - 12:30 p.m.

España - 5:30 p.m.

Jefferson Farfán sufrió una lesión muscular a inicios de mayo en el duelo ante Arsenal Tula y, desde entonces, se ha perdido tres partidos del Lokomotiv. La 'Foquita' no participó de los choques ante Rubin Kazan, Rostov, y Ural.

Lokomotiv, que en la liga rusa lucha por quedarse con el segundo lugar para clasificar a la fase de grupos de la próxima edición de la Champions League, eliminó a Rostov en semifinales. Por su parte, Ural dejó en el camino al Arsenal Tula.

Jefferson Farfán podría ser la principal carta de ataque del Lokomotiv. Hasta el momento, el delantero registra 9 goles en la temporada y querrá aumentar esa cifra, antes de incorporarse a la selección peruana para la Copa América.

Vale decir que Jefferson Farfán ya ha levantado dos trofeos con el Lokomotiv: la de la Premier League rusa 2017-18 y la de la Copa de Rusia en 2017.