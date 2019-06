Selección peruana: una mirada al once base de Gareca ante Costa Rica

Dentro de las variables que conviven con el proceso de una selección peruana, hay que reconocerle otro valor a esta etapa que tiene la Blanquirroja con Ricardo Gareca: se le lesionan pocos jugadores. Y esto no es casualidad, el comando técnico del 'Tigre' toma las máximas previsiones posibles al conocer los antecedentes de bajas importantes que casi siempre ha tenido el equipo de todos antes de la contratación de Gareca.

Por ello, a menos de dos semanas para el debut en la Copa América los únicos jugadores "entre algodones" en este momento son Yoshimar Yotún -tiene para una semana de descanso por una lesión en el tobillo- y Carlos Zambrano, quien está terminando de recuperarse de un leve desgarro muscular.

► Selección peruana: números que están en blanco y rojo | INFOGRAFÍA



► Selección peruana: ¿quiénes son los porteros que enfrentará Paolo Guerrero en la Copa América?



Salvo estos dos nombres, Gareca podrá probar mañana ante Costa Rica en el Monumental (8:00 p.m.) y Colombia al mejor equipo posible. Aquí un repaso del once base línea por línea.



El arco



Pedro Gallese, a pesar de no haber mostrado su mejor versión en la primera mitad de temporada con Alianza Lima, sigue siendo el '1' confiable para Gareca. Su titularidad no está en cuestión, aunque quizá Cáceda pueda ser probado algunos minutos con la idea de mantenerlo activo en este mes de Copa América. No olvidemos que el golero de Melgar se perfila como uno de los refuerzos principales de la Sub 23 que jugará los Panamericanos Lima 2019.

Gallese ha jugado 17 partidos con Alianza Lima en esta temporada. A diferencia de otros tiempos -le costó acentuarse en el Veracruz mexicano-, el golero llega con mucha continuidad, aunque no ha podido escaparse de un balance colectivo en rojo para el cuadro blanquiazul, sobre todo en el contexto internacional.



Pedro Gallese está preparado para cuidar los tres palos de Perú. (Foto: AFP)

La defensa



Aquí sí todo tiene olor a novedad. Los dos defensas titulares del Mundial -Christian Ramos y Alberto Rodríguez- quedaron fuera de la convocatoria. En esta zona tocará renovar certezas. Ante los ticos, los zagueros que se perfilan como titulares son Miguel Araujo y Anderson Santamaría.

De estos dos, quien ha tenido menos continuidad es Araujo. El defensor del Talleres de Córdoba no es titular desde finales de abril. Habrá que evaluar cuánto eso afecta en su rendimiento. Para Gareca, cuando se trata de su grupo de jugadores de confianza, es relativo eso. Sino recordemos cómo ubicaba de titular a Alberto Rodríguez, quien a veces llegaba a la selección sumando pocos minutos con clubes. Si Carlos Zambrano quiere ganarse un puesto en el once, tendrá que hacer la diferencia en los entrenamientos. Su presencia en los amistosos de esta semana está prácticamente descartada por su lesión muscular.



Anderson Santamaría, nuevamente, se encargará de trabajar con defensa central en la selección peruana. (Foto: AFP)

La volante



El golpe en el tobillo que sufrió Yoshimar Yotún la semana pasada alarmó a todos en Videna. Precisamente 'Yoshi' es uno de los pocos jugadores que no tiene un reemplazante fijo en el plantel. Ante su ausencia, quien lo cubra mañana en la primera línea de volantes será Edison Flores. No es la primera vez que 'Orejas' cubre esa posición. Ya lo hizo en Eliminatorias y hasta en el Mundial.

Renato Tapia sí vive nuevos tiempos en su actualidad deportiva. Su traspaso al Willem II lo ha renovado y lo ha hecho volver a Lima en gran estado físico.

Una variante podría ser Jesús Pretell, aunque hasta hoy no se había confirmado si el golpe que recibió ayer es de consideración. Tapia y Flores, al medio. Es hora de volver a probarlos juntos, como si estuvieran otra vez en esa publicidad de un banco conocido.



Edison Flores jugará, ante Costa, Rica, en la primera línea de volantes. (Foto: AFP)

El ataque



Con la ausencia de Yotún y retroceso al medio de Flores, a Gareca se le facilita la elección de sus cuatro hombres de avanzado. Ante los ´ticos' irían Farfán y Carrillo como extremos (rotando posiciones), Christian Cueva como mediapunta y Paolo Guerrero como '9' y capitán.

De todo este grupo, quien no se ha afianzado en su club es otra vez Cueva. El enganche favorito de Gareca no ha jugado nunca 90 minutos completos en este año con el Santos de Brasil. Lo más cerca que estuvo de hacerlo fue en febrero ante Palmeiras (86'). A pesar de esta situación tan conocida y comentada, el 'Tigre' le va a ratificar su confianza y devoción. Para Cueva son especiales estos amistosos, tiene la obligación de hacer la diferencia y convertir en alegría su incertidumbre futbolística.

Un atractivo aparte será volver a ver a Paolo Guerrero jugando por la selección en el Perú. Esto no ocurre desde hace más de año medio. Sí, desde el partido ante Colombia donde anotó con milagroso tiro libre (la tocó Ospina). A diferencia del Mundial, Guerrero llega en estado de gracia y con envidiable productividad. Las Copas América siempre le han sentado bien al 'Depredador'. Es momento de ratificar esa conexión feliz.