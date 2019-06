Caso Terkes aún no llega a fiscalía: ¿qué implica que esté en un juzgado de familia?

El alcalde de La Victoria, George Forstyh, enfrenta una acusación por presunta violencia familiar en agravio de su aún esposa, la actriz Vanessa Terkes, quien el pasado 31 de mayo interpuso una denuncia en el 17° Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima.



Fuentes del Ministerio Público confirmaron a este Diario que, hasta la fecha, el caso no ha sido derivado a esta instancia, por lo que aún no se abre una investigación que pueda derivar en un proceso penal. Hoy, durante una entrevista con Milagros Leiva, la actriz insistió en su denuncia y dijo que fue víctima de violencia psicológica mediante la manipulación, menosprecio y menoscabo de su autoestima.

Al no llegar todavía a fiscalía, el proceso se sigue enteramente en la vía del juzgado de familia. ¿Qué implica esto?

La abogada Cynthia Silva, docente de Derecho de la PUCP, explica que la finalidad de este tipo de juzgados [en algunos casos llamados módulos judiciales integrados en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar] es establecer si existe riesgo para la víctima y dictar medidas de protección, como que el agresor se no acerque o retirarlo del hogar familiar, o medidas cautelares referentes a tenencias, alimentos, etc. Esto con el fin de salvaguardar la vida de la agraviada.



“Estos juzgados determinan si existe riesgo, no están en la capacidad de descartar o confirmar si hay delito porque eso le corresponde a la vía penal”, precisó en diálogo con El Comercio.

Vanessa Terkes se presentó en el programa de Milagros Leiva para brindar detalles sobre la denuncia a George Forsyth (ATV.) ATV

Una vez que se determine el nivel de riesgo, ya sea porque la víctima presenta lesiones físicas o afectación psicológica, el caso pasa a la fiscalía correspondiente para asegurar que la vía penal no tenga interferencias. Por ejemplo, en un hipotético caso en que la víctima de violencia [física, psicológica, amenazas de muerte, etc.] conviva con el presunto agresor, resulta necesario que el juzgado garantice que este no se le acercará nuevamente y que reciba una sanción. De ahí la importancia de que dicho traslado se efectúe lo antes posible.

“Si hay elementos que hagan sospechar un delito, el juzgado de familia debe enviar de inmediato el caso a la fiscalía porque hay que asegurar que la investigación penal se inicie de inmediato para que no se pierdan pruebas. De lo contrario, puede pasar que haya un acercamiento de parte del denunciado, que pueda presionar o manipular psicológicamente u obstrucción a la justicia”, agrega Silva.



En su opinión, si caso mediático tarda como mínimo dos semanas en esta instancia, en otras situaciones, donde no hay un seguimiento de los operadores de justicia e incluso de la prensa, el tiempo podría ser aún mayor.

–Demoras–

En el caso de la denuncia de Vanessa Terkes, recién el viernes 14 de junio será sometida a un examen psicológico en el 17° Juzgado de Familia Lima. Es decir, dos semanas después de presentada la denuncia. Se espera que después de ese peritaje, George Forsyth sea citado. Lamentablemente, no es el único caso.



Este tipo de demoras tienen explicación en la carga procesal y falta de personal para atender las evaluaciones especializadas que requiere cada víctima, asegura la Dra. Elvira María Álvarez Olazabal, presidente de la Segunda Sala de Familia Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Por ejemplo, un psicólogo es el capacitado para determinar perturbación, violencia, secuelas de violencia.

“El Juzgado tiene un plazo de 48 horas para resolver las medidas de protección. Sin embargo, no tenemos equipos interdisciplinarios para diagnosticar el riesgo latente de daño o violencia, llámense médicos, psicólogos para una impresión diagnóstica rápida y objetiva. Somos jueces, no médicos. Solo en tema psicológico se deriva al Instituto de Medicina Legal, centro médico o CEM [Centro de Emergencia Mujer]. Ninguna te lo hace ni en una semana, te pueden citar en un mes”, precisa.



A esto se suma, asegura, que el servicio de notificación a las partes para el desarrollo de la audiencia oral, establecido por ley, puede tardar hasta 25 días.

En el 2015 se publicó la ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. (Foto: MIMP) El Comercio

De acuerdo con Álvarez Olazabal, la rigurosidad en la resolución de medidas de precaución evita que estas sean utilizadas como argumentos errados para eventuales demandas de divorcio.



Solo en Lima funcionan 19 juzgados de familia. Además, ocho módulos judiciales integrados en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en los distritos judiciales de Lima Este, Lima Norte, La Libertad, Arequipa, Cusco, Junín y Lambayeque. Todos forman parte del Poder Judicial.



–Vía penal–

Si bien en algunos casos el proceso se inicia en el juzgado de familia, a veces la vía penal puede ir de forma paralela. “Estos casos empiezan donde la víctima pueda pedir auxilio, sea una comisaría, fiscalía, CEM o juzgados. Es en estas donde se debe derivar a la instancia correspondiente”, sostiene la abogada Cynthia Silva.



La intervención de la fiscalía es determinante para la vía penal. De acuerdo a la abogada penalista Romy Chang, es en este nivel en el que se comprobará si se cometió un delito con la sentencia condenatoria correspondiente.

Durante el mismo, se deben evaluar los elementos probatorios de la parte agraviada y la defensa. Para el caso de violencia psicológica, el artículo 122B del Código Penal, considera el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar cuando existe “algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual”, determinado por una evaluación en el médico legista, precisa Chang. En estos casos, se puede sancionar con una pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación.

Según la Ley 30364 para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la violencia psicológica es toda acción tendiente a controlar o aislar a una persona, a humillarla, etc.

La abogada Silva precisa que es importante que cada caso merezca una investigación a fondo, con exámenes, pericias e informes específicos. “Se dice que falta de amor e infidelidad no son violencia psicológica per se, pero no debemos eliminar que muchas veces esto no se dan de forma aislada sino en un contexto de maltrato, humillación o comparación que menoscaba el autoestima de una persona”, puntualizó.



- Vía municipal-

Pese a que el acusado es una autoridad elegida, las denuncias siguen su curso como cualquier ciudadano, precisó el abogado especialista en temas municipales​ Johnny Zas Friz. Para los alcaldes no aplica ninguna inmunidad o prerrogativa por su cargo como sí ocurre con parlamentarios o el Presidente de la República.

George Forsyth fue elegido alcalde de La Victoria con el partido Somos Perú. (Foto: GEC)

No obstante, Zas Friz detalló que solo cuando exista una sentencia condenatoria se puede iniciar un proceso de suspensión o vacancia de su cargo en la Municipalidad de La Victoria, en conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Las denuncias por sí solas o el desarrollo del proceso, sea el delito que fuere, no son causal para ello, indicó en diálogo con El Comercio.