Argentina: Mujer víctima de violencia de género mata a esposo de 185 puñaladas

Buenos Aires. Una mujer de aproximadamente 38 años asesinó a su esposo, identificado como Alberto Elvio Naiaretti, en su vivienda de la localidad bonaerense de José C. Paz en Argentina tras denunciar que había sido violentada por varios años.

Según TN, la mujer identificada como Paola Córdoba denunció que era víctima de violencia de género junto a una de sus hijas. Los primeros informes revelaron que Alberto Elio Naiaretti, de 46 años, murió de 185 puñaladas.

La policía se enteró del hecho mediante una llamada al servicio de emergencias de Argentina. Los testigos señalaron que había una persona herida por arma blanca. Al llegar al lugar, encontraron al hombre sin vida.

No obstante, la policía manifestó que la mujer terminó por confesar el crimen.

Paola Córdoba le propició puñaladas en el pecho, abdomen y espalda. Por el momento, las autoridades tampoco han descartado que la hija haya participado en el asesinato de Naiaretti. En la vivienda se encontraron dos cuchillos manchados con sangre.

Los médicos de la Policía Científica de San Martín aseguraron que una gran cantidad de puñaladas fueron superficiales. Solamente cuatro afectaron directamente al corazón y al pulmón izquierdo. Se cree que estas causaron la muerte de Naiaretti.

--- Infierno de violencia de género ---



Medios locales informaron que existen varias denuncias por parte de Paola Córdoba en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Malvinas Argentinas por violencia de género. El hombre también contaba con antecedentes policiales.

Testimonios recogidos por el medio argentino Infobae demostrarían que madre e hija vivían un infierno.

Alberto Elvio Naiaretti detestaba ver a su hija "perdiendo el tiempo" con su celular. En una oportunidad este agarró el cable de una plancha y la estranguló.

"¡Estás pelotudeando, perdés el tiempo!", le gritó en la cara el padre. "Fue como un collar, me lo puso como un collar", ella declaró.

El día de la muerte del padre, justo horas antes de que ocurra. "Alberto le dijo a Paola esa noche: 'Hoy te mato a vos y a tus hijos'".

"Mi hermana tomó un cuchillo", cuenta María, la hermana de Paola, quien también estuvo en el momento del ataque.

La hija de Paola estaba en su cuarto, con su celular y "escuchó los gritos y fue a la cocina", según cuenta María, "vio a su mamá forcejeando, Alberto la tomaba por la fuerza, tenía su mano en la de Paola, le agarraba el cuchillo".

Entonces la hija en un acto de defensa agarra otro cuchillo y le realiza puntadas al padre.

"Le dio dos puntazos a su padre". "Mi hermana", continúa María, "tenía miedo de que se volviera a levantar".

Horas después los forenses hallarían más de 100 cortes en el cuerpo del padre.

--- Insultos ---



Otra de las hermanas de Paola contó a un medio argentino los insultos que su padre le hacía a su esposa y sus hijas.

"Él la manipulaba. Siempre la insultaba, la hacía sentir poca cosa, le decía que ella no era buena madre. Se cansó después de tantos años. 22 años vivió al lado de él, se fue a los 15 años de casa", aseguró Gloria, otra hermana de Paola, a Crónica TV.

"No lo podíamos creer. Sabíamos que un día podría ir la policía y decirnos: 'Tu hermana está muerta'. El tipo no nos dejaba venir. A mí me echó hace muchos años, no nos dejaba acercarnos. Se hacía el malo con las mujeres. Si un hombre lo quería enfrentar, él no hacía nada", continuó.

"Mi hermana siempre volvía a lo mismo. La manipulaba y la hacía volver siempre. Decía incluso que él nos iba a dejar verla, que nos iba a dejar a ver a los chicos. Tenía una perimetral. Habían hablado con la jueza de paz y quedaron en que iban a dividir con una pared. Ella iba a quedar con los chicos y él del otro. Esa pared la levantó mi hermana. Al otro día, él rompió la pared y volvió todo a lo mismo", siguió Gloria.

La noche anterior al crimen, la hija de Córdoba y Naiaretti le envió un mensaje a otra de sus tías que decía: "Mis papás se están peleando, mi papá está sacado". "No te duermas o acá se termina todo. Te mato a vos y a los chicos", habría dicho Naiaretti a su esposa. Así, la joven llamó a su otra tía. "Mamá mató a papá", le aseguró. Gloria habló de al menos otros tres niños en el lugar de 6, 9 y 13 años. "Él la obligaba a prostituírse", agregó: "Creo que más de 20 años de abuso llevaron a esto".

Paola Córdoba y su hija quedaron detenidas por el momento en la dependencia policial. Se las acusa de "homicidio agravado por el vínculo". Los fiscales continúan investigando el caso y decidiendo los pasos a seguir con los familiares.