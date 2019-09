Reconstrucción: población del Bajo Piura insiste en acatar paro si no atienden sus pedidos

Pese a que la mesa técnica multisectorial acordó no usar geobolsas en los trabajos de protección del dique izquierdo del Bajo Piura, los colectivos de este sector exigen que el municipio provincial de Piura renuncie a ser la unidad ejecutora de esta obra y que esta sea tomada por el Proyecto Especial Chira Piura (Pechp), del gobierno regional.

Así lo resaltó a El Comercio Félix Yovera, dirigente de Cura Mori, quien recalcó que el municipio de Piura no tiene experiencia en el manejo del río. "Estamos programando para la quincena de octubre una medida de fuerza si es que el alcalde (Juan José Díaz Dios) no se hace a un costado. Además, no participaremos en la mesa técnica, puesto que el alcalde está desacreditado y hemos solicitado a la Comisión de Seguimiento del Proceso de Reconstrucción (que preside el congresista Luis López Vilela) que investigue a los responsables de pretender estafar al pueblo con las geobolsas", comentó.

Con él coincidió José Santos Yamunaqué, alcalde de Pedregal Grande (Catacaos), quien sostuvo que están coordinando con López Vilela para buscar una solución, antes de acatar una medida de fuerza. "Le hemos dicho que la unidad ejecutora debe ser el Pechp, y esperaremos a que nos ayude a reunirnos con el presidente Vizcarra. Si el municipio sigue siendo la unidad ejecutora, nosotros iremos a paro otra vez, volveremos a las calles", expresó.

- Propuestas enfrentadas -

Ambos dirigentes indicaron que no participarán de la mesa técnica multisectorial que viene diseñando los términos de referencia para la ejecución de la obra de protección del dique izquierdo del Bajo Piura. Esta mesa acordó el viernes pasado que no se usarán geobolsas, sino enrocado y gaviones en 4 kilómetros de los puntos críticos de la defensa ribereña.

El cronograma propuesto señala que los trabajos comenzarían el 30 de diciembre y concluirían, en una primera etapa, el 26 de febrero, antes de la llegada de las lluvias de verano. La segunda parte se ejecutaría desde mayo hasta diciembre del 2020, aproximadamente. La licitación de esta obra se realizará bajo la modalidad de concurso oferta.

La mesa técnica multisectorial está liderada por el Ministerio de Agricultura y lo integran representantes de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), especialistas de las universidades, del Colegio de Ingenieros, del Pechp, de la Junta de Usuarios del Bajo y Medio Piura, entre otras instituciones civiles, menos los colectivos del Bajo Piura.

Consultado sobre la demora en la protección de las defensas ribereñas del Bajo Piura (el sector más golpeado por El Niño costero del 2017), el viceministro de Agricultura, Jorge Montenegro, dijo que lamentablemente hubo un retraso en la obra del manejo integral del río Piura, que incluía las defensas del mismo. Eso los motivó a optar por una nueva obra cuyo costo superará los S/53 millones.

