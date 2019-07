Aramayo critica a colegas de FP por carteles sobre la paridad en el pleno

La congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) criticó que algunos parlamentarios hayan mostrado carteles y alzado la voz para manifestar sus posturas sobre la paridad y alternancia en las listas de candidatos, durante la sesión del pleno del Congreso de este miércoles.

"Innecesarios los gritos desaforados, los carteles impresos y hechos a mano, las pegatinas en un monumento histórico como el Congreso. Están absolutamente demás en un debate de ideas donde debería haber argumentos y optimismo", expresó.

Alejandra Aramayo invocó a los parlamentarios a pensar en "mejores tiempos para la ciudadanía" tras el incidente en el hemiciclo que propició que la sesión sea suspendida.

El pleno debatía el proyecto sobre inmunidad parlamentaria, pero desde la mañana congresistas de Nuevo Perú y Frente Amplio habían colocado pequeños carteles en sus curules para mostrarse a favor del proyecto sobre la paridad y la alternancia.

Como respuesta, ya al final de la sesión, desde Fuerza Popular se exhibió cartulinas grandes que exponían frases como "No soy una cuota" o "Las feministas no me representan".

Tras ello, Mercedes Araoz (Peruanos por el Kambio) se dirigió con gritos a Tamar Arimborgo (Fuerza Popular) y el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, dio por suspendida la sesión.

La vocera de la bancada naranja, Luz Salgado, consideró que la responsabilidad recae sobre el titular del Parlamento por "no manejar de acuerdo al reglamento el pleno del Congreso".

"Cuando uno no hace respetar las reglas simplemente cualquier tema se te puede salir de las manos (...) Esos carteles han estado desde la mañana pese a que él hizo una invocación tibia a la bancada que está al frente (Nuevo Perú); sin embargo, no fue más enérgico", señaló.