Tubino: "Estoy seguro que el 2020 vamos a tener un peor Congreso que el actual"

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseguró que su bancada procederá a escuchar la posición del Ejecutivo sobre el adelanto de elecciones generales en la reunión que sostendrán este lunes a las 11 a.m. con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar.

Sin embargo, pese a que el Ejecutivo confirmó su asistencia a la reunión, el legislador reiteró su oposición a que el presidente Martín Vizcarra haya planteado un adelanto de elecciones.

"Me apena que no se haya observado, por quienes han aconsejado al presidente, lo que significa el Congreso hoy [...] [Está mal] que se crea que estamos en una crisis total y que de todas maneras hay que adelantar las elecciones dejando del lado el esfuerzo de las fuerzas políticas, apurarnos para lograr nuevas listas no es fácil", destacó el portavoz de Fuerza Popular en declaraciones a Canal N.

Tubino señaló que un proceso electoral acelerado no es fácil para las organizaciones políticas. "Eso no garantiza para nada que tendremos un mejor Congreso. Estoy seguro que en el 2020 vamos a tener un peor Congreso que el actual porque las cosas no se hacen de esa manera, a la loca", sostuvo.

El vocero fujimorista dijo que en Fuerza Popular no han evaluado candidaturas para un posible adelanto de elecciones para el 2020, pero dijo que la primera opción sería la actualmente presa lideresa de su bancada, Keiko Fujimori.

"La primera prioridad la va a tener nuestra presidenta del partido político, Keiko Fujimori. Para nosotros, es la que debe presidir o la que tiene la primera prioridad para cualquier eventualidad de una elección. (Su prisión preventiva) no le impide a ella postular", aseguró Carlos Tubino.