Ex ministros de PPK: “Detención preliminar es inconstitucional y arbitraria”

Este miércoles, 24 ex ministros de Estado durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) suscribieron un comunicado en el cual consideran “inconstitucional y arbitraria” la orden de detención preliminar por diez días contra el ex mandatario.

“Preocupa sobremanera que el día de hoy se haya ordenado de manera arbitraria la detención preliminar por diez días del presidente Pedro Pablo Kuczynski, del señor José Luis Bernaola y de la señora Gloria Jesús Kisic Wagner, sin que exista sustento jurídico alguno”, se lee en el documento.

“Kuczynski ha asistido a todas las diligencias programadas por las autoridades fiscales y judiciales, cuenta con una orden de impedimento de salida del país, la cual no fue cuestionada por el presidente, más aún, las cuentas bancarias del presidente han sido congeladas y cuenta con una orden que le impide transferir sus inmuebles”, recuerda el comunicado.

Los ex ministros indicaron que no se está respetando el debido proceso del ex jefe del Estado (2016–2018) y se mostraron confiados en que “seguirá colaborando con las autoridades de la administración de justicia a fin de esclarecer los hechos que se le imputan”.

“El variar el delito por el que se inició el proceso, que estaba vinculado a un supuesto lavado de activos por el de pertenecer a una organización criminal, con su asistente personal y su conductor, solo demuestra que en este caso no se viene respetando el debido proceso”, señalan.

"Estamos seguros de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski seguirá colaborando con las autoridades de la administración de justicia a fin de esclarecer los hechos que se le imputan, sin embargo, creemos que conforme a la constitución y las leyes que rigen en el Perú, lo debe hacer en libertad", remarcan.

El documento fue suscrito por los dos jefes de Gabinete que tuvo Kuczynski durante su Gobierno, Fernando Zavala y Mercedes Araoz, actual vicepresidenta, así como por 22 ex ministros de Estado, entre ellos el actual titular de Vivienda, Carlos Bruce, y la vocera alterna de la bancada de Peruanos por el Kambio, Ana María Choquehuanca.

Cabe destacar que ni el presidente Martín Vizcarra, quien fuera ministros de Transportes y Comunicaciones de Kuczynski, ni el primer ministro Salvador del Solar, ex ministro de Cultura en dicha gestión, firmaron el comunicado.



Este miércoles, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar contra Pedro Pablo Kuczynski en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos por el Caso Odebrecht.

La medida también está dirigida contra su ex secretaria Gloria Kisic Wagner y José Luis Bernaola Ñuflo, su chofer. Además, la resolución judicial aprueba los procesos de allanamiento e incautación de los respectivos inmuebles de las personas detenidas, así como la oficina del ex presidente.