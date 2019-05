Poder Judicial confirma prisión preventiva contra Luis Nava Guibert

La Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado, presidida por el juez Ramiro Salinas Siccha, desestimó la apelación del ex secretario presidencial Luis Nava Guibert a los 36 meses de prisión preventiva que se dictó en su contra por el presunto delito de lavado de activos y otros en el marco de una presunta organización criminal en agravio del Estado.

En la resolución judicial se detalla que Nava Guibert habría recibido dinero de la Caja 2 de Odebrecht por intermedio de offshores que operaban como compañías de fachada con sede en paraísos fiscales.

De otro lado, la referida sala confirmó la resolución que declaró infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo, el ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima (AATE) Oswaldo Plasencia, el ex secretario del MTC y ex miembro del Comité de Licitación del Tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima Jorge Luis Menacho, y el ex jefe de Provías Nacional Raúl Torres Trujillo.

Sin embargo, se impuso caución económica a los procesados. A Cornejo Ramírez se le fijo el monto de S/100.000, mientras que a Plascencia Contreras, Menacho Pérez y Torres Trujillo se les fijó el monto de S/50.000.



Luis Nava Guibert cumple una orden de prisión preventiva desde fines de abril. Según ha sostenido, cuenta con arraigo laboral, no tiene intenciones de fugar del país y se encuentra grave de salud