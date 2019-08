Mantilla: ¿Quién es el congresista que presidirá Acusaciones Constitucionales?

Para ser su primera vez como congresista y no afiliado al partido Fuerza Popular, Mario Mantilla parece haberse ganado desde un principio la confianza de sus compañeros de bancada. Tras arrancar el actual período legislativo como presidente de la Comisión de Producción (2016-2017) y luego ser primer vicepresidente del Parlamento (2017-2018), entre otras funciones, el abogado de 59 años tendrá ahora la función de ser el presidente de nada menos y nada más que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Natural de Ilo, Moquegua, Mantilla ha comentado que “como buen porteño” le gusta pescar y nadar, que en 1979 se enroló al servicio militar y fue parte de la compañía Anfibia del Ejército y que tiene mejor sazón en la cocina que su esposa.

Ahora, el parlamentario de la misma región del presidente Martín Vizcarra deberá manejar la red de la subcomisión en un turbulento mar de acusaciones constitucionales y seguramente nadar contra la corriente del tiempo, ser el recto capitán que ponga orden en los debates y recurrir a su mejor receta para resolver adecuadamente los diversos casos que involucran a fiscales, jueces, exministros, exmiembros del CNM, integrantes del Tribunal Constitucional, entre otros.

Ha señalado, además, que de ocho hermanos, él era el único con dotes como costurero, a raíz de haber ayudado en el trabajo de su madre. “El Poder Judicial en Ilo quedaba cerca al negocio de mi madre. Venían señoras a coserse ternos, faldas con su saquito. También era un especialista en faldas. Medía y sin que se prueben lo terminaba y les quedaba perfecto, porque les había agarrado los trucos”, manifestó al canal del Congreso hace un tiempo. Precisamente el tiempo dirá si dio puntadas sin hilo.

Mario Mantilla ha confesado su gusto por el mar, como "buen porteño". (Foto: Mario Mantilla / Facebook)

—Herencia—

Su antecesor y colega César Segura dijo a El Comercio confiar en que Mantilla hará una buena gestión. Mientras la anterior presidencia empezó con una carga procesal de 140 expedientes, el legislador moqueguano hereda 49 denuncias pendientes de ser calificadas.



Solo en la gestión de Segura (2018-2019), según ha reportado a este Diario, hubo 36 sesiones —12 ordinarias, 15 extraordinarias y 9 suspendidas por falta de quórum— y se calificaron 183 denuncias constitucionales, de las cuales 47 fueron procedentes, 136 improcedentes y 5 con informe final para su debate en el pleno. Una valla, sin duda, alta la que le dejan.

Mario Mantilla fue primer viceopresidente del Congreso. En ocasiones dirigió las sesiones de pleno. (Foto: GEC)

—Reciente desempeño—

Durante su función como miembro titular de la subcomisión, Mario Mantilla y sus colegas de Fuerza Popular —el 10 de octubre del 2018— votaron en contra de que el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sea destituido e inhabilitado por 10 años a raíz de la denuncia constitucional en su contra por presuntamente infringir cuatro artículos de la Constitución, debido a que presentó distintas versiones sobre las conversaciones que mantuvo con el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, presunto cabecilla de la denominada organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.



“Para mí, todo esto que han hecho con Chávarry, todo lo que están haciendo con Fuerza Popular es un circo mediático. Toda esta investigación contra Fuerza Popular por lavado de activos y organización criminal tiene un fin político. Eso va a terminar en el archivo, porque no hay lavado de activos”, manifestó a Canal N Mantilla en enero pasado en medio del desarrollo de las pesquisas contra el fiscal supremo y el partido.

El 2 de abril del 2019, Mantilla también votó en contra del informe que recomendaba acusar a Chávarry por el caso de la sustracción de documentos de una oficina lacrada del Ministerio Público. La denuncia fue archivada, pese a que el informe de calificación de la secretaría técnica recomendaba declararla procedente.

En tanto, no estuvo en la votación del 20 de mayo en la que —por primera vez desde que se reveló el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto— se aprobó una denuncia contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Aquella vez, el grupo respaldó proponer la destitución del magistrado e inhabilitarlo por 10 años, así como denunciarlo por los delitos de organización criminal, encubrimiento real y encubrimiento personal.

En la sesión de la Comisión Permanente del 29 de mayo, en la que —con votos de Fuerza Popular y el Apra— solo se aprobó acusar a Chávarry por encubrimiento real— tampoco participó.

Cuando el pleno debatió el caso el 24 de julio, Mario Mantilla votó en contra de una cuestión previa planteada por Nuevo Perú para que Chávarry también sea acusado por organización criminal y encubrimiento personal. Asimismo, fue uno de los cuatro parlamentarios que se abstuvieron en la votación en la que finalmente se aprobó acusar al extitular del Ministerio Público solo por un delito.

En otras votaciones, por ejemplo respecto a César Hinostroza, Mantilla fue uno de los legisladores de Fuerza Popular que el 28 de septiembre votaron en contra de que el exjuez sea acusado por organización criminal, aunque esto fue rectificado posteriormente en el pleno.

—Polémicas—

El parlamentario fujimorista llega a la presidencia de la subcomisión cargando en su mochila una investigación preliminar —iniciada por la fiscal de la Nación en marzo pasado y que involucra a otros 5 legisladores— por los presuntos delitos de peculado doloso y falsedad ideológica. Esto por cobrar gastos de representación en fechas en las que se encontraban en el extranjero producto de viajes financiados por el propio Congreso.



De acuerdo a la denuncia de “Cuarto Poder”, Mario Mantilla asistió a un evento en Suiza del 26 al 28 de septiembre del 2017 e igual cobró los S/ 2.800 de semana de representación estipulada del 25 al 29. “Yo puedo adelantar que ahí no hay delito, sería delito si eso fuera un viático, pero no es un viático. De acuerdo al artículo 22 de la ley de Impuestos a la Renta, eso viene a ser ingreso del parlamentario y pasa a ser de disponibilidad del parlamentario. Entonces no hay delito”, se defendió en su momento el investigado.

El 7 de enero, durante una sesión del pleno en la que se evaluaba la situación del Ministerio Público, Mario Mantilla respondió airadamente luego de que Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) acusara a Fuerza Popular de tener un pacto de “impunidad”. “Acá hay congresistas que nos acusan a nosotros cuando ellos tienen la c…cha de haber protegido a Toledo, a PPK, a Humala”, replicó ante aplausos de sus colegas. Esa sesión fue caótica y los fujimoristas la abandonaron posteriormente. Más adelante, Mantilla retiró sus expresiones y pidió disculpas.

—Experiencia electoral y política—

Hasta ahora y sobre todo por sus funciones, podría decirse que Mario Mantilla he tenido protagonismo en el Congreso. Como sus otros 129 colegas, no podrá reelegirse en las próximas elecciones. Su futuro político, por tanto, es incierto. En este campo, actualmente no presenta afiliación partidaria vigente y su experiencia electoral previa indica que postuló a la alcaldía provincial de Ilo con el movimiento independiente Nuevo Futuro de Ilo en el 2002, pero no ganó.



(Foto: Mario Mantilla / Facebook)

Para las elecciones generales del 2016, fue el segundo en la lista de tres candidatos de Fuerza Popular por Moquegua. Y el único que logró una curul al alcanzar 3.778 votos preferenciales. Él y Vicente Zeballos, actual ministro de Justicia y congresista de la Bancada Liberal, son los únicos representantes de la región.



Su labor al frente de la subcomisión y en lo que reste del período legislativo podría ser clave para sus próximas pretensiones. Sus posiciones sobre distintos temas, también. Por el momento, se sabe que está en contra de la imposición de la "ideología de género" y la "política caviar", y a favor de "una auténtica, verdadera, objetiva e imparcial" lucha contra la corrupción y reforma política.

Twitter.

Twitter.

Twitter.