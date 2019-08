Salazar defiende presidencia de Tamar Arimborgo: "Es docente de profesión"

La nueva vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar, defendió la designación de Tamar Arimborgo como presidenta de la Comisión de Educación del Parlamento al considerar que es una docente y que ha participado en este grupo de trabajo en los últimos tres años "aportando bastante".

"La congresista Tamar Arimborgo es docente de profesión, conoce el ámbito, ha estado en tres legislaturas anteriores, ha aportado bastante en la Comisión de Educación", comentó ante la prensa.

Milagros Salazar, quien fue presidenta de la Comisión de Educación en la legislatura pasada, dijo que "respeta" y "resalta" la labor de Tamar Arimborgo y que ahora ella, como su sucesora, deberá dejar su "agenda personal" para buscar consensos.

"Los presidentes de todas las comisiones no representan su voz. Tienen que consensuar, tener una agenda país y la democracia en cada comisión tomará posición y dictaminarán en base a ello", aseguró.

Milagros Salazar reiteró que la votación para elegir a los presidentes de comisiones fue interna, con sobre cerrado y democrática. En esa línea, negó que haya algún tipo de coordinación política con Keiko Fujimori, quien permanece bajo un régimen de prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.

"No, definitivamente no [coordinamos políticamente con Keiko Fujimori]. Ella siempre ha dicho que sus problemas personales y familiares no tienen nada que ver con el Congreso. Nosotros decidimos nuestros representantes en base a la agenda del día y tomamos una posición. Ella no ha opinado nada (sobre comisiones). Ayer hubo una votación interna cerrada", concluyó.