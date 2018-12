El último sábado, Nicola Porcella arremetió contra Angie Arizaga debido a que no le gustó que ella revelara en una entrevista en el programa "En boca de todos", que tiró el anillo de compromiso que él le regaló cuando mantenían una relación.

Porcella no pudo evitar mostrar su incomodidad al recibir la noticia sobre las declaraciones de Arizaga e incluso manifestó: "Yo no haría eso con un regalo de una ex pareja mía".

Ante ello, la modelo salió al frente para aclarar esta situación e indicó que "simplemente fue una broma" que hizo en el programa, donde no se escuchó que también dijo que había conservado la joya.

"Ay, solamente fue una broma: creo que no escucharon cuando dije: 'No, tiré el anillo y me lo quedé'; es un recuerdo, ¿cómo voy a hacer eso?, simplemente fue una broma y creo que lo tomaron a mal", manifestó Angie.

"La relación que tuve yo la guardo con mucho cariño y simplemente hice una broma y si no le gustó (a Nicola Porcella), discúlpame, pero la verdad no le veo nada grave, no era para tanto", agregó en declaraciones a América Espectáculos.

Finalmente, al ser consultada sobre qué es lo que había hecho con el anillo que le obsequió Nicola, Angie no quiso dar más detalles. "¡Ajá! No sean sapos", respondió entre risas.