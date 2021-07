La noticia llegó ayer desde Nueva York: la constructora brasileña Odebrecht reconoció que pagó sobornos por US$29 millones a funcionarios públicos peruanos a cambio de obras, y que estos se efectuaron entre los años 2005-2014.

Esta revelación se da como parte de un acuerdo que firmó la empresa brasileña con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el que esta se declara culpable de haber sobornado a funcionarios públicos en al menos 12 países, en su mayoría latinoamericanos, para lo que destinó cerca de US$788 millones. Respecto al Perú, Odebrecht señaló, según el organismo estadounidense, que, del total de las coimas, US$20 millones se pagaron entre el 2005 y 2008.

A cambio de estos pagos, Odebrecht se benefició económicamente por más de US$143 millones. Los documentos difundidos, sin embargo, no revelan los nombres de funcionarios públicos ni de proyectos involucrados, pero sí dan algunos detalles de dos casos. El primero es del 2005 y está relacionado a un proceso de licitación de un proyecto de infraestructura. Los documentos señalan que un empleado de Odebrecht fue contactado por un intermediario de un alto funcionario del gobierno de aquel entonces (durante la gestión de Alejandro Toledo) el cual ofreció ayudarlos a adjudicarse la obra.

El acuerdo era el siguiente: si Odebrecht ganaba la licitación —lo cual sucedió—, debía depositar un monto a una de las empresas que tenía el intermediario. El trato contó con reuniones iniciales, en las que, según Odebrecht, participó el alto funcionario del gobierno. El segundo caso es del 2008 y se refiere a una obra de transporte. Con la finalidad de asegurar la licitación, Odebrecht dijo que entregó US$1,4 millones a un funcionario de alto nivel del gobierno y a los miembros del comité de licitación.

Al año siguiente, la constructora ganó el derecho de hacer la obra, que, según el informe, tuvo un valor de US$400 millones. Este Diario constató que la única obra que ganó Odebrecht ese año y que tuvo un costo aproximado al que se menciona (US$410 millones) fue la de la línea 1 del metro de Lima.

Pedido de información

Según fuentes de este Diario, hoy habría una reunión en el despacho del fiscal Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la fiscalía, a fin de coordinar la información detallada que se pedirá a las autoridades de EE.UU.

En la cita, estarán los fiscales que tienen a su cargo investigaciones que atañen a Odebrecht y a otras constructoras brasileñas involucradas en el Caso Lava Jato. En tanto, el procurador anticorrupción Amado Enco analiza pedir a la fiscalía que investigue todos los proyectos que la empresa brasileña se adjudicó en el Perú.

Lava jato en el Perú

1-¿Qué casos, que involucran a Odebrecht, investiga la fiscalía?

De las cuatro investigaciones abiertas que tiene la fiscalía sobre el Caso Lava Jato, solo una, por el momento, involucra a Odebrecht. Es el caso del gasoducto del sur (2014), a cargo del fiscal Reynaldo Abia.

2-¿Qué otras investigaciones sobre Lava Jato hay en el Perú?

El fiscal Hamilton Castro tiene a su cargo tres indagaciones sobre Lava Jato. El tramo IV de la Interoceánica (2005), la planta de tratamiento de Huachipa (2008) y el presunto ingreso de dinero ilícito al país (personas que se pegaban los billetes al cuerpo) por parte de OAS (2012).

3-¿Cómo hará la fiscalía para tener acceso a los testimonios?

La fiscalía peruana solicitará formalmente a las autoridades estadounidenses la información detallada, nombres de funcionarios y obras involucradas en la declaración de Odebrecht. La respuesta puede tardar semanas o hasta medio año.

24 de diciembre de 2016

Caso Odebrecht: La fiscalía no descarta citar a ex presidentes

Por Giovanna Castañeda P.

El fiscal Hamilton Castro no descarta tomar las declaraciones de los ex presidentes de la República Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala como parte de la investigación por el presunto pago de sobornos de aproximadamente US$29 millones hechos por la empresa Odebrecht entre el 2005 y el 2014, informó el Ministerio Público.

A través de un comunicado, la fiscalía indicó que ante el magistrado han declarado varios ex ministros e integrantes de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Pro Inversión) durante el gobierno de Toledo.

La fiscalía precisó también que ha cooperado con las autoridades del Brasil al intervenir –vía cooperación judicial internacional– en las declaraciones de Alan García y el congresista aprista Jorge del Castillo, cuando fueron solicitadas por las autoridades del Ministerio Público brasileño.

Santiago Gastañaduí, ex congresista nacionalista y allegado al ex presidente Humala, señaló a El Comercio que su líder concurrirá a cualquier citación. “No se menciona ninguna obra que se haya ejecutado en nuestro gobierno”, se defendió y dijo que si hubo coimas entre el 2011 y el 2014 fueron por “funcionarios apristas heredados”.

Información de Brasil

Asimismo, el Ministerio Público brasileño ha dado una respuesta positiva al pedido que hizo el fiscal Castro –entre julio y octubre pasado– para que incorporen en los acuerdos de delación premiada de Marcelo Odebrecht cláusulas de compromiso que posibiliten que el ex CEO de la empresa constructora proporcione información sobre actos de corrupción en el Perú.

“Es también relevante que los fiscales extranjeros activen los mecanismos de la cooperación espontánea. Si es que en sus investigaciones tienen información sobre el Perú, deben compartirla espontáneamente, sin esperar un pedido expreso, tal como procedemos los fiscales peruanos en similares casos”, manifestó Castro.

La indagación preliminar a cargo del magistrado se divide en cuatro carpetas.

La “investigación madre” es contra los que resulten responsables por los delitos de colusión, cohecho pasivo y cohecho activo genérico, y comprende los proyectos Interoceánica (2005), la planta de tratamiento de Huachipa (2008) y el presunto ingreso de dinero ilícito al país por parte de OAS para el pago de sobornos (2012).

No obstante, cada vez que se han logrado individualizar sujetos y responsabilidades, han formado carpetas independientes, como es el caso del ex ministro aprista Juan Sarmiento, de Enrique Saco Jaramillo y el que involucra a Josef Maiman.

Recientemente, la información gestionada ante las autoridades de la Confederación Suiza sobre el pago de sobornos también ha conformado una cuarta carpeta.

Odebrecht se pronuncia

La empresa Odebrecht Latinvest informó ayer que “cooperarán” con las autoridades peruanas. Además, la constructora brasileña anunció que su nuevo presidente en Perú es Mauricio Cruz. Esta designación –precisa– es parte del proceso de reestructuración realizado tras la firma de acuerdos internacionales en el marco de la investigación de actos ilícitos de funcionarios.

28 de diciembre de 2016

Rincón del autor: Nos habíamos podrido tanto

Por Fernando Vivas

Se viene la tormenta pero estamos de fiesta. Nos comportamos como si fuéramos los alegres convidados cuando en realidad somos la piñata. Despertaremos cuando nos empiecen a caer los palazos.

Así estamos frente a la corrupción. Hemos construido una ficción de crecimiento que chorrea para todos lados. Y donde no chorrea, creemos que se puede corregir con normas que dará el Congreso o que dará el Ejecutivo con facultades prestadas por el Congreso. Hablamos ilusamente de destrabe, reactivación y despegue, mientras pateamos bajo la alfombra las reformas radicales que hacen falta para que el país sea viable, para no podrirnos en el intento de llegar a la OCDE, el parámetro escogido por PPK para decir que somos modernos. Y frente a lo de Odebrecht, ¡quedamos de brazos cruzados, esperando que lleguen los legajos de Brasil o Estados Unidos!

En rigor, sí hay avances. El gobierno está evaluando un paquete de medidas propuesto por un equipo presidido por el ex defensor del pueblo (e) Eduardo Vega. Y hay otras normas a punto de ver la luz gracias a la delegación de facultades. Destaco, por ejemplo, que en las propuestas de Vega se ataquen temas como la gestión de intereses (el secretismo de los lobbies hace mucho daño), y se vea con minucia el sistema de compras del Estado.

Pero, a estas alturas, esto es poco. La corrupción trasciende la normativa. ¡Tu revolución no está en facultades, destrabe y cierre de brechas, PPK; está en un cambio de mentalidad! Creí que este gobierno iba a llegar, mejor que el anterior, a la convicción de hacer un ataque frontal a la corrupción, sino por indignación moral, al menos por sentido práctico. Me equivoqué. En la mentalidad del tecnócrata curtido, la corrupción es mera contingencia, una variable más, un porcentaje de entrada al sistema. O sea, calculemos un 20% en coimas y un 50% en sobrecostos, normal nomás, así son las cosas. No robo pero dejo hacer y dejo robar. (En verdad el porcentaje es mucho mayor: el 100% si la obra no era la que convenía o se paraliza en el camino. Déficit fiscal más riesgo-país al cubo: insolvencia moral).

La respuesta oficial al escándalo de Odebrecht es debilísima, teniendo en cuenta que el propio PPK participó, como primer ministro de Toledo, en una política de destrabe a las inversiones de los brasileños que, según lo revelado en Estados Unidos, fueron fuente de corrupción. A este megaescándalo no se responde con un simple “confiamos en la fiscalía”, sino con gestos y acciones contundentes. Por ejemplo, promoviendo la delación a los zamarros que coimearon y entregando a algunos de ellos como fruto de la acción ejecutiva. Y aun eso sería poco.

31 de diciembre de 2017

“Tengo la certeza de que apoyamos a todos: Toledo, Alan García, Humala y Keiko”

Declaración de Marcelo Odebrecht en Curitiba

Por Mario Mejía

Las declaraciones del empresario brasileño Marcelo Odebrecht, dadas a la fiscalía peruana el 9 de noviembre y cuya transcripción del audio de la diligencia acaba de ser difundida, confirman lo que adelantó El Comercio luego del interrogatorio: que la constructora brasileña entregó aportes para los candidatos que eran favoritos de las campañas del 2006 y 2011.

De acuerdo a la transcripción publicada ayer por IDL-Reporteros, cuando en la diligencia con la fiscalía se preguntó al ex CEO de Odebrecht a qué candidatos presidenciales peruanos entregó dinero su empresa, este respondió: “Tengo la certeza de que apoyamos a todos: Toledo, Alan García, Humala, a Keiko”. Más adelante, indicó que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, es el que conoce los detalles.

La diligencia se realizó en Curitiba, como parte de la investigación del fiscal José Domingo Pérez por la anotación “Aumentar a Keiko para 500” encontrada en la agenda del celular de Odebrecht. En el interrogatorio Pérez además preguntó por la sigla “AG”, también hallada en su celular.

Desde su cuenta de Twitter, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, restó importancia a la declaración del empresario. “Marcelo Odebrecht en mi caso especula, muestra intenciones pero no hechos. No me conoce, ni me dio dinero. Ante la pregunta: ¿Sabe si el pago fue realizado a ella? Respuesta contundente: No”, escribió ayer en la red social.

El 9 de noviembre, minutos después de que terminara el interrogatorio a Odebrecht, la bancada fujimorista celebró en el pleno del Congreso. Esto porque el abogado de Fujimori había declarado que estaba conforme con lo dicho por el empresario.

El exmandatario Alan García también se pronunció en Twitter. Aseguró que no hay ninguna imputación precisa contra él. “Total, Odebrecht no menciona ningún hecho concreto, coima ni aporte a Alan García. [...] Lo demás es humo (‘No puedo precisar’, ‘No puedo decir cómo’, ‘No lo sé’). Y nada de los ‘AG’ que, según los malvados, eran ‘la prueba’”, escribió.

Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, comentó que en el caso del presunto aporte de Odebrecht al Partido Nacionalista, este se habría producido a pedido del Partido de los Trabajadores y que “esa tesis de coima anticipada es únicamente una especulación”.