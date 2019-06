Real Madrid: Vinicius Junior prefirió a Karim Benzema, antes que Messi y Cristiano Ronaldo | VIDEO

Vinicius Junior vivió en los dos últimos semestres, su primera temporada en el Real Madrid. En la actualidad se encuentra de vacaciones y es por ello que le brindó una entrevista a Fox Sports Brasil, en dónde fue consultado si prefería jugar con Cristiano Ronaldo o Lionel Messi; sin embargo, la respuesta del brasileño generó sorpresa entre los entrevistadores.

"Es difícil, no jugué con ninguno de los dos. No lo sé. No jugué con ellos y no puedo hablar, pero yo escogería a Benzema", mencionó el ex Flamengo.

Ante la sorpresa del presentador, Vinicius Junior brindó un argumento de la razón por la que eligió al delantero francés, antes que s los cracks mundiales.

"Siempre juega conmigo y siempre me está ayudando. Era un tipo del que ya era fan y ahora me he hecho todavía más fan", sentenció el delantero brasileño.