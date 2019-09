Real Madrid vs. Sevilla: Lopetegui prefirió obviar los recuerdos de su salida de la ‘Casa Blanca’

Julen Lopetegui toma con calma el enfrentamiento entre Real Madrid y Sevilla. El entrenador del cuadro andaluz, en la previa del compromiso liguero, aseguró que medirse a su ex club no lo toma como un reto personal.

“La motivación al entrenar al Sevilla no tiene extras. Ojalá lo pueda ser muchísimos años. Son tres puntos y esa es suficiente motivación, aunque sepamos la repercusión que tiene enfrentarse al Real Madrid”, señaló.

Julen Lopetegui no completó una temporada con Real Madrid. (Foto: AFP)

Julen Lopetegui vivió una experiencia terrible en la ‘Casa Blanca’. Los malos resultados obtenidos con el primer equipo apuraron la destitución del estratega español. Pese a ello, el DT prefiere guardar las buenas memorias.

“Tengo un recuerdo muy bueno de todos los clubes donde he estado, me quedo con lo positivo. Intento ser responsable y ambicioso, y mañana no será una excepción”, manifestó el ex seleccionador de España.

De otro lado, Julen Lopetegui prefirió reservar su opinión sobre la actualidad de Real Madrid y las críticas contra Zidane. “No voy a entrar a valorar ninguna situación que no competa a mi equipo o a mi club. El máximo respeto por los compañeros", concluyó.