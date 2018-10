Elecciones 2018: diez puntos clave de los comicios del domingo 7 de octubre

1. ¿Cuántos ciudadanos votarán?

De acuerdo con el padrón electoral emitido por la Reniec, son 23 millones 375 mil las personas convocadas a cumplir con el deber cívico de elegir a casi 13.000 autoridades locales, entre ellos 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.874 alcaldes distritales. Del total de electores, el 50.2% (11 millones 732 mil 831) corresponde al voto femenino mientras el 49.8% (11 millones 642 mil 170), representa al sufragio masculino.

2. Ubica tu mesa de votación

Atrás quedaron los planillones que salían en los periódicos para ubicar nuestra mesa de votación. Hoy existen múltiples plataformas donde ubicar el centro de sufragio. La opción más común es ingresar a la página web de la ONPE o realizar una llamada telefónica al Fono ONPE (0800-20-100). Lo único que necesitas es proporcionar tu número de DNI y listo.

3. Los distritos más y menos poblados

Sin duda Lima es la región más poblada del país, la cual también se caracteriza por tener al distrito con mayor cantidad de electores, así como a la comuna con menor presencia de votantes. Estos son San Juan de Lurigancho, donde 748 mil 202 vecinos acudirán a los centros de votación. Una situación contraria se vivirá en el distrito de Cochas, en la provincia de Yauyos, donde solo 153 personas han sido llamadas a elegir a sus autoridades.

4. Por primera vez

A diferencia de anteriores procesos electorales, para las ERM 2018 han sido incorporados al padrón electoral todos aquellos que alcancen la mayoría de edad hasta el día de los comicios. Se trata de 525.790 jóvenes que cumplen 18 años entre el día del cierre del padrón (22 de octubre de 2017) y el día de las elecciones. En consecuencia, serán 1 millón 560.075 peruanos quienes votarán por primera vez este domingo 7 de octubre.

5. Los extranjeros que emitirán su voto

Solo 26 migrantes podrán participar en la contienda electoral de este domingo, luego de haberse inscrito en las oficinas del Reniec y figurar en el padrón de extranjeros. La Reniec informó que estos ciudadanos son mayores de edad y tienen dos o más años de residencia continua en nuestro país, siendo en su mayoría argentinos y estadounidenses. A pesar de la gran presencia de venezolanos en el Perú (alrededor de 500 mil), solo un ciudadano nacido en Venezuela podrá emitir su voto este domingo.

6. Las obligaciones de los miembros de mesa

Los miembros de mesa serán los encargados de que las elecciones se desarrollen con normalidad. La mesa está compuesta por un presidente, que será el responsable de que esta funcione bien, un secretario y un tercer miembro. Los tres tienen la obligación de llevar adelante las tareas de la instalación de mesas, sufragio y escrutinio. Los suplentes reemplazarán a alguno de ellos, en caso no se presenten.

7. Multas para los omisos

Entre 20 y 207 soles de multa pagarán los ciudadanos que no emitan su voto o que incumplan con su deber cívico si fueron elegidos miembros de mesa. La ONPE informó que esta penalidad variará dependiendo del nivel de pobreza del distrito que figure en su DNI. Si es considerado ‘no pobre’ pagará S/. 83.00, si es ‘pobre no extremo’ la multa será de S/. 41.50 y ‘pobre extremo’ S/. 20.75. Mientras que los miembros de mesas (titular o suplente) que no se presenten a cumplir con su deber, serán sancionados con una multa de S/. 207.50, la cual podría incrementarse si tampoco cumple con su deber de sufragar.

8. ¿Qué pasa si no pago mi multa?

Si no cumpliste con tu deber cívico, no podrás participar en procesos judiciales o administrativos, realizar trámites notariales, firmar algún contrato o cobrar algún cheque. Pero eso no es lo único a lo que quedas excluido: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que tampoco podrás ser nombrado funcionario público, tramitar tu licencia de conducir, inscribirte en un programa social o salir del país, por no tener el sticker en tu DNI que certifique que emitiste tu voto.

9. El voto electrónico

Veintiún distritos limeños, dos chalacos y 16 en el interior del país, fueron escogidos por la ONPE para aplicar el voto electrónico, lo que permitirá que 1 millón 729 mil 028 electores hagan uso de este moderno sistema de sufragio. En Lima serán Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Barranco, Chaclacayo, Cieneguilla, Lince, Lurín, La Molina, Magdalena del Mar, Miraflores, Pachacamac, Pueblo Libre, San Isidro, San Luis, Santa María del Mar, Surquillo, San Borja, Santa Anita y Santiago de Surco los que cuenten con este sistema. Mientras que, en el Callao, las cabinas digitales para los electores estarán a disposición de los electores de La Punta y Mi Perú.

En provincias, las localidades de Neshuya y Alexander von Humboldt (Ucayali); Castillo Grande, Pucayacu y Santo Domingo de Anda (Huánuco); Chaca y Pucacolpa (Ayacucho); El Porvenir, Los Canchas y Rocchacc (Apurimac) se beneficiarán del voto electrónico. Al igual que La Yarda-Los Palos (Tacna), Pacarán (Cañete); Pichos, Robles y Santiago de Túcuma, Tayacaja (Huancavelica) y Villa Kintiarina (Cusco), respectivamente.

10. Las cédulas de sufragio

Para el voto electrónico: Aquellos que voten electrónicamente en Lima Metropolitana visualizarán dos cédulas para elegir al alcalde provincial y al alcalde distrital. Los que voten electrónicamente en provincias contarán con cuatro cédulas: la primera para marcar por el candidato a Gobernador Regional, la segunda por el Consejero Regional, la tercera para elegir al alcalde provincial y la cuarta para alcalde distrital.

Voto convencional: Aquellos que voten convencionalmente en Lima Metropolitana recibirán solo una cédula con dos columnas para elegir al alcalde provincial y al alcalde distrital. En provincias se les entregará dos cédulas. La primera contendrá dos columnas para elegir al Gobernador Regional y al Consejero Regional. La segunda cédula abarcará las opciones de alcalde provincial y alcalde distrital.

Solo aparecerá la fotografía de los candidatos en las cédulas para elegir a los gobernadores regionales, la cual irá acompañada de su nombre completo.