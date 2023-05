Netflix publicó el avance de la segunda temporada de “Baki Hanma”, una adaptación del manga escrito e ilustrado por Keisuke Itagaki. Muchos de sus fans han festejado la noticia, sin embargo, esta no es la única producción que existe, por lo que muchas personas que quieren empezar a conocer esta historia, con enormes dosis de testosterona y combates desenfrenados, se preguntan: ¿En qué orden puedo ver “Baki”?

Desde la publicación del manga “‘Baki the Grappler” en 1991, el protagonista siempre ha sido Baki, quien busca superar a su padre Yujiro Hanma, el hombre más fuerte del mundo. En la búsqueda de alcanzar esa meta, se inserta en entrenamientos poco convencionales y enfrentamiento con enemigos de todo tipo, desde miembros de yakuza, maestros y expertos de las artes marciales, boxeadores famosos, criminales, hasta una gigante mantis religiosa. Si con esa información estás más entusiasmando de conocer más a fondo la historia, entonces, te daremos la cronología para disfrutar de este trama imperdible.

“Baki the Grappler’”: temporda 1

Esta es la primera adaptación del manga y se estrenó en el 2001 con 24 episodios, en esta cuenta como Yuichiro Hanma, papa de Baki, es el hombre más fuerte y al tener a su hijo busca que este lo derrote. Todo el desarrollo se centra en los primeros 13 años de Baki Hanma, quien tiene el deseo de superar a su padre con arduos entrenamientos.

Temporada 1 de 'Baki the Grappler' / Amazon

“Grappler Baki: The Ultimate Fighter”

Es una OVA de 45 minutos, se estrenó en 1994. En este especial se aprecia el entrenamiento de Baki con el maestro de karate Shinogi Koushou. Sin embargo, si gustas omitirlo no hay problema, porque también se puede ver en el anime ‘Baki the Grappler’ en el capítulo 18 de la primera temporada.

'Grappler Baki: The Ultimate Fighter'. / imdb

“Baki the Grappler”: Temporada 2

Esta parte está titulada como “Grappler Baki: Maximum Tournament” y cuenta con 24 episodios. Esta temporada se centra en el torneo de la arena de Tokyo Dome, donde hay combate fuera de lo normal. Y también el tenso ambiente de la familia Hanma, sobre todo que Baki quiere demostrar a su padre que es un digno oponente.

‘Grappler Baki: Maximum Tournament’. / Captura de video

“Baki: Most Evil Death Row Convicts Special Anime”

Es un especial que dura 15 minutos, en ella se cuenta la historia de cinco presos que se fugan de la cárcel y llegan a Japón. Este suceso se puede ver más desarrollado más adelante y más parece un avance para el desarrollo de la historia futura.

'Baki: Most Evil Death Row Convicts Special. / Captura de video

“Baki”: Season 1 y 2

Después de casi 20 de la primera serie del anime, Baki’ está viviendo una segunda edad dorada gracias a las series lanzadas en Netflix. Esta parte arranca la trama de los Condenados a Muertes. Debido a la popularidad que está ganando Baki por sus victorias en combate, muchos presos peligrosos quiere vencerlo y probar su gran fuerza. Las peleas son extrañas porque puede combatir con el protagonista en cualquier momento y sin reglas.

Esta adaptación puede ayudarte a conocer a Baki sin necesidad de ver lo anterior ya mencionados, pues te da mucho contexto del personaje principal de la intrépida historia disponible en Netflix.

“Baki: Saga del Gran Torneo Raitai”

También puede ser encontrada como parte 3 de las temporadas anteriores en Netflix, ya que está subida a la plataforma de esa manera. En ella continúa los combates de Baki, quien ha sido envenenado con una sustancia letal y que ha perdido mucha fuerza. Para conseguir la cura debe participar en el Torneo Raitai, por lo cual viaja a China, donde medirá fuerzas con los peleadores más fuerte del mundo, incluido su padre.

“Baki Hanma”: primera temporada

En esta última adaptación del anime en Netflix se llama ‘Baki Hanma’, que se centra en la búsqueda activa de nuestro protagonista para enfrentarse a su padre. Pero antes, debe derrotar a un prisionero de la Prisión Estatal de Arizona conocido como “MR”. Esta primera temporada cuenta con 10 episodios.

‘Baki Hanma’: primera temporada. / Captura de video

“Baki Hanma”: segunda temporada

Este es el último lanzamiento conocido de Baki, la segunda entrega de “Baki Hanma” se estrenará en dos partes. La primera, titulada “The Tale of Pickle & The Pickle War Saga”, se lanzará el próximo miércoles 26 de julio con 12 episodios. En tanto, la segunda parte titulada “The Father VS Son Saga” se estrena el jueves 24 de agosto. Ambos estarán disponibles a través de la plataforma de streaming Netflix.

Saltar Intro | Tráiler de "Baki Hanma". (Fuente: Netflix)