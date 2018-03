Descubre en este test qué diseñador internacional te representa

Se acerca una nueva edición del LIF Week y todavía no decides cómo irás vestida. Tienes un estilo personal, llamativo, buscas tendencias en las redes sociales, pero tal vez te falta algo básico en las fashion lovers: mirar las referencias de los diseñadores de alta costura.



Si quieres asistir al LIF Week, no sabes dónde encontrar inspiración para armar tus looks y aún no sabes qué diseñador top del mundo de la moda va con tu estilo, este test es lo que estabas buscando. ¡Anímate a jugar!



Recuerda que la edición Otoño - Invierno 2018 del LIF Week se llevará a cabo del 24 al 27 de abril en el Centro de Convenciones de Lima.