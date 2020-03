Para la diseñadora Sophia Lerner la sostenibilidad en la moda debe abordarse con mucha responsabilidad, usando materiales que no ocasionen daños en el medio ambiente. “Es un tema muy amplio, es una tendencia hace años internacionalmente. Lo veo como una forma de trabajar, no como un concepto de marca. Creo que las marcas necesitan el objetivo de aportar al medio ambiente”, comenta Lerner quien también señala que a veces es difícil trabajar de manera sustentable debido a que se requiere de mayor inversión. “Para mí fue un reto descubrir los proveedores que se alineen con los valores de la marca. Pero es importante hacer los teñidos de manera sostenible. Por ejemplo, la producción de jean es de las que más contamina en la industria textil, así que debemos ver qué podemos cambiar para incluir procesos y materias primas que respeten el medio ambiente”, afirma.

Por su parte, María Ximena Ramírez asegura que los materiales naturales para teñir las telas son bastante buenos y que si se trata de una buena tela incluso puede reutilizarse y volverse a teñir. “También es un posibilidad reutilizar vestidos. Se pueden actualizar y poner más a la moda y así no se gasta dinero en ropa. Por ejemplo, mis vestidos nunca pasan de moda por eso, porque se pueden actualizar y agregar pedrería o hacerles algo que los cambie y se vean distintos”, explica.

María Ximena Ramírez se enfoca en la creación de vestidos de noche elaborados a mano. (Foto: El Comercio)

Para José Zafra, su trabajo relacionado a la sostenibilidad ha ido de la mano con ayudar a un grupo de mujeres artesanas de Cajamarca para garantizarles trabajo y producción, además de enseñarles nuevos conceptos para su trabajo. “Para mi colección ayudo a las mujeres artesanas de Cajamarca porque ellas están acostumbradas a hacer sus telares, chales, tejidos, o tapetes, o alfombras de una sola forma. Ellas tienen mucha riqueza en técnica y práctica, pero puede que necesiten un poco más de creatividad y cuidar los acabados. Me he enfocado mucho en ayudarlas, a que ellas puedan trascender lo común y rutinario. Que utilicen otras formas de trabajo. De esa forma he apostado por el desarrollo de las artesanas y empoderarlas y hacer empresa en este país”, asevera.

El trabajo de José Zafra ha recorrido Estados Unidos, Colombia, Canadá y República Dominicana. (Foto: El Comercio)









LIF Week Otoño-Invierno 2020: ¿Quiénes acompañan a los diseñadores en su día a día?

LIF Week 2020: Ricardo Quispe y su aporte a la moda más allá de lo estético

LIF Week: el diseño peruano se reinventa

Modelo peruana debutó en la Semana de la Moda de París, junto a Kaia Gerber | FOTOS