Bajo la consigna de impactar con una propuesta innovadora y renovada para la temporada, la decimoctava edición de LIF Week presentará las colecciones otoño invierno 2020, de cara a cumplir diez años como la más importante vitrina de la moda peruana.

La Semana de la Moda de Lima se alista para marcar la pauta de la próxima temporada otoño invierno 2020 con la mirada innovadora de creativos consolidados y rostros jóvenes que prometen conquistar como nuevos exponentes de la industria fashion en el país.

“Esta es una edición súper fresca. Hemos invitado a un montón de gente joven, es una manera de renovar un poco el plantel de los diseñadores. Se trata de presentar una visión refrescada a comparación de ediciones pasadas, considerando que estamos a puertas de cumplir diez años como una importante plataforma de moda en el país”, detalla Efraín Salas, director del evento.

Yirko Sivirich, Claudia Jiménez, Annaiss Yucra, Yahel Waisman, Angie Schlegel, Sophia Lerner, María Ximena Ramírez y José Zafra son los diseñadores consolidados que participarán del evento. A ellos, se unen los nuevos talentos Mauricio Cabrera, Eduardo Arens, Juan Arias, Camille Defago y Ricardo Quispe; además de la marca Perro Loco, liderada por Nene Tirado y Naywa Valenzuela, y la ONG Dress for Success.

Organizada por el El Comercio y ESV Lifestyle Advisors & Event Design, esta edición de LIF Week se llevará a cabo el miércoles 25 y jueves 26 de marzo en el Country Club Lima Hotel, con el apoyo de Disney, Cielo, Secret, Skechers, BTH, y Montalvo. Son ‘partners’ en este evento Dress For Success, Key Education y Moda Sostenible.

Claudia Jiménez

El glamour y la sensualidad volverán a marcar la pauta en la firma de Claudia Jiménez con una colección inspirada en los brillantes y delicados trajes de las patinadoras sobre hielo. Los tonos dorados, plateados, verdes y azules tomarán la pasarela. “Habrá mucha presencia de pedrería, brillos y cristales. El trabajo manual será impecable, algo que quería retomar hace mucho tiempo”, comenta Jiménez.

Yirko Sivirich

Viajó en tres oportunidades a Ayacucho para inspirarse en la creación de “Kuyaiki” (Te amo, en quechua), colección OI que presentó como adelanto en el NYFW y mostrará en formato completo durante el LIF Week. Telares, retablos y paisajes son parte del universo creativo. “Trato que mis nuevas colecciones innoven con algún trabajo que no haya manejado antes. Por ejemplo, esta vez estoy incluyendo hilos fabricados del plástico de botellas descartables”, indica el modisto.

Angie Schlegel

La creativa de ascendencia argentina retorna al LIF Week luego de tres años con una colección de vestidos de novia en la que apuesta por los mágicos detalles del trabajo manual, como bordados, pedrería y encajes. “Me tomo este regreso como el momento perfecto para hacer lo que me divierte. He tomado como inspiración a novias con distintas personalidades, aquellas que no se aferran a las tendencias”, sostiene.

Yahel Waisman

Tomando como punto de partida a la icónica Minnie Mouse, Waisman indica que en esta edición presentará una de sus colecciones más dinámicas, pues ha configurado desde vestidos de noche hasta piezas más casuales como polos bordados y faldas. “Minnie es algo que nos ha tocado de alguna forma a todos. Me ilusiona bastante poder reflejarla en una colección, sobre todo porque ella es divertida y arriesgada, características que van bastante con mi marca”.

Sophia Lerner

Tras ganar el premio Key Education en la edición PV 2020 de LIF Week, Sophia Lerner vuelve a las pasarelas con una colección de invierno en la que complementará el característico denim de su marca con texturas como el cuero y técnicas de desteñido. “Quiero transmitir una sensación de vértigo, de miedo a las alturas. Mi inspiración es la película de suspenso psicológico 'Vértigo’ de Hitchcock”.

Annaiss Yucra

Luego de impactar en pasarelas de Polonia, Holanda y México, la diseñadora se prepara para cerrar el círculo presentando “Matriarcado” en la Semana de la Moda de Lima, con una propuesta en la que ha incorporado algodón orgánico y telares de Santiago de Chuco. “Esta colección habla del feminismo, del grito de la mujer hacia un mejor futuro para las nuevas generaciones”, señala Yucra.

María Ximena Ramírez

“Cielito Lindo” es el nombre de la reciente colección de la diseñadora, inspirada en la Virgen de Guadalupe y dedicada a la belleza de todas las mujeres en el Perú. “En la edición pasada nos concentramos en las aplicaciones y detalles. Esta vez toda la tela estará trabajada en pedrería y cristales, lo que equivale a casi tres metros de delicado trabajo manual”, rescata la modista.

José Zafra

Con el objetivo de enaltecer el trabajo de las artesanas cajamarquinas, el joven creador presentará una colección que mezcla diferentes texturas, tejidos a mano y efectos 3D, en prendas de colores vibrantes como el rojo, morado y fucsia. “Se trata de resaltar la riqueza cultural y textil del Perú, contribuyendo a empoderar a una mujer moderna y orgullosa de su legado”, afirma.

Perro Loco

La marca creada por Nene Tirado y Naywa Valenzuela regresa al escenario del LIF Week con una colección de 25 tenidas inspiradas en estilo de los motociclistas, en la que predomina una paleta de color con tonos azules, negros, rojos y blancos. El cuero y los prints también estarán presentes.

-NUEVOS TALENTOS-

Mauricio Cabrera “MACALO”

El joven diseñador hará su debut en la Semana de la Moda de Lima con una colección de piezas disruptivas, marcadas por adaptarse a las personas más atrevidas sin distinción de género. “Quise hacer un mix entre lo que fue la cultura punk y underground de los 80’s en Lima con lo conservador de las tapadas limeñas”, comenta Cabrera.

Eduardo Arens

Su marca homónima se desenvuelve en el rubro de los trajes nupciales, además de confeccionar vestidos de noche Alta Costura. Estructuras marcadas como la corsetería y falda trompeta lo caracterizan. “Toda la colección está inspirada en una serpiente, con piezas que marcan la silueta femenina y la resaltan. Para ello, he combinado diferentes texturas snake en telas sublimadas, además de detalles en pedrería y encaje para contrastar”, rescata Arens.

Juan Arias

Destaca por alinear su marca a los estándares sostenibles. Para su debut en Lifweek, promete sorprender con una colección de prendas adaptables y cómodas, con toques geométricos y colores vibrantes que vayan de la mano con la magia de lo natural. “La sostenibilidad es el futuro. Trabajar con fibras naturales como el algodón pima y mezclas naturales de baby alpaca es lo que el mundo exige”.

Camille Defago

“No soy una diseñadora que se basa en un solo tema al empezar una colección. Soy bastante versátil, me inspiro de todo lo que me rodea. Desde mis mascotas y amigos hasta viajes, memorias y paisajes”. A sus 21 años, Defago ha logrado hacerse un espacio en el mercado internacional de la moda con una marca cuya cualidad principal es el uso ilimitado de colores, a través de originales collages.

Ricardo Quispe

Con uno de los apellidos más representativos del país, el creativo toma como punto de partida para su colección de sastrería genderless la carga subjetiva y prejuicios a los que está sujeto su nombre, buscando romper con lo preestablecido y revalorizándolo. “A través de la cosmovisión andina, trato de poner en conversación el amor propio, la convivencia con la naturaleza y las técnicas ancestrales”.

Además, la ONG ‘Dress for Success’ presentará una caminata por la pasarela de mujeres valientes que nos inspiran en sus distintas disciplinas. "En LIF Week tendremos un panel que explorará temas como autoestima, estereotipos y sororidad. ‘Dress for Success’ busca contribuir a la autoconfianza de la mujer trabajadora orientándolas en una situación tan importante como las entrevistas de trabajo”, señala Luciana Olivares, representante de la organización en Lima.