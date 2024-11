En 1995, luego de haber leído la obra clásica “El maravilloso mago de Oz” de L. Frank Baum, Gregory Maguire se preguntó: “¿Qué pasaría si contáramos la historia desde el punto de vista de los villanos?” Así nació “Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West”, una novela que reimagina el mundo de Oz a través de los ojos de Elphaba, la futura Bruja Malvada del Oeste.

La novela no tardó en convertirse en un fenómeno literario. Su enfoque innovador atrajo tanto a la crítica como al público, y pronto escaló en las listas de bestsellers. Maguire ofreció un retrato inédito de Oz, donde los personajes secundarios de Baum adquirieron una tridimensionalidad fascinante. “Wicked” generó conversaciones sobre la percepción del bien y el mal, y su éxito cimentó las bases para una adaptación más ambiciosa.

En 2003, "Wicked" debutó en Broadway con Idina Menzel y Kristin Chenoweth, obteniendo diez nominaciones al Tony y ganando en Mejor Actriz Principal, Diseño de Escenografía y Vestuario. (Foto: Difusión)

Ese salto llegó en 2003, cuando “Wicked” debutó como un musical en Broadway. Con música y letras de Stephen Schwartz y libreto de Winnie Holzman, la obra llevó la historia de Elphaba y Glinda al escenario, explorando su compleja amistad y los eventos que las definieron como la Bruja Malvada del Oeste y la Bruja Buena del Norte. Idina Menzel y Kristin Chenoweth, en los roles principales, conquistaron al público, mientras canciones como “Defying Gravity” y “Popular” se convirtieron en clásicos instantáneos. La producción no solo ganó múltiples premios Tony, sino que también redefinió el teatro musical contemporáneo.

El éxito de “Wicked” no se quedó en Broadway. La obra se presentó en Londres, Tokio, Sídney y más de una decena de ciudades, con traducciones que llevaron la historia a públicos de todo el mundo. Gracias a sus temas universales y su capacidad para conectar con nuevas generaciones, “Wicked” se mantuvo vigente, hasta llegar finalmente al cine.

A la gran pantalla

La idea de adaptar “Wicked” al cine ronda desde hace más de una década. Universal Pictures, junto con el productor Marc Platt, comenzó a trabajar en el proyecto en 2012, pero diversos obstáculos, incluida la pandemia, retrasaron su realización. En 2021, el director Jon M. Chu fue confirmado al frente del filme, prometiendo una visión épica que expandiera el universo de Oz y explorara con mayor profundidad la relación entre sus protagonistas.

El elenco fue otro aspecto que generó gran expectativa. Ariana Grande asumió el papel de Glinda, mientras que Cynthia Erivo interpretaría a Elphaba. La combinación de estas dos artistas, ambas con un talento vocal excepcional, prometía una experiencia cinematográfica única. El reparto lo completan Michelle Yeoh como Madame Morrible, Jonathan Bailey como Fiyero y Jeff Goldblum como el Mago de Oz.

"Wicked" narra el viaje de las brujas Elphaba y Glinda en Oz. Mientras Elphaba lucha con su piel verde y desconocidos poderes, Glinda, popular y privilegiada, inicia una amistad transformadora en la Universidad de Shiz. (Foto: Difusión)

Sin embargo, la producción no estuvo exenta de polémicas. La decisión de dividir la historia en dos películas suscitó dudas entre los fanáticos, preocupados por el impacto en la narrativa. Asimismo, algunos debates en redes sociales cuestionaron la idoneidad de ciertos actores, aunque el director y el equipo defendieron cada elección como parte de una visión integral del proyecto.

En paralelo, detalles curiosos alimentaron el entusiasmo del público. Ariana Grande y Cynthia Erivo sorprendieron en el estreno en México con vestuarios inspirados en sus personajes, que mezclaban glamour y fantasía. Además, un error en el enlace de los juguetes promocionales de “Wicked” generó bromas en redes, mientras la trama de la película, centrada en los orígenes y la relación entre Elphaba y Glinda, promete ser fiel al musical con innovaciones visuales para la pantalla grande.

Ariana Grande brilló en la premiere de Wicked en México, pero "Cynthia Erivo" acaparó las miradas con un diseño de Thom Browne, rindiendo homenaje a Margaret Hamilton, la icónica bruja del Oeste en "El Mago de Oz". (Foto: Difusión)

La adaptación de “Wicked” estará dividida en dos partes: la primera llega hoy, y la segunda se estrenará en noviembre de 2025. Esta decisión busca respetar la complejidad de la historia y dar el espacio necesario a los personajes para brillar. Con altas expectativas por parte del público, la película tiene el potencial de consolidar aún más el legado de “Wicked” como una obra maestra de la cultura popular, confirmando que la magia de Oz sigue tan poderosa como siempre.