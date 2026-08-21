Como cada 30 de agosto, el Día de Santa Rosa de Lima, considerada la primera santa de América y la patrona de Perú, América y las Filipinas, es conmemorada por miles de católicos en todo el país. Durante esta importante fecha, muchos devotos aprovechan la ocasión para asistir al Pozo de los Deseos en el Santuario de Lima a dejar sus cartas, mientras que en algunas partes de la capital la imagen sale en procesión. Ante esta festividad religiosa, muchos peruanos se han cuestionado si este 31 de agosto es considerado feriado o día no laborable, lo que llevaría a tener un fin de semana largo para muchos trabajadores nacionales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UN POSIBLE FERIADO O DÍA NO LABORABLE ESTE 31 DE AGOSTO?

Según lo establecido en el Decreto Legislativo n.º 713, este domingo 30 de agosto es considerado feriado nacional en conmemoración del Día de Santa Rosa de Lima. Por lo tanto, muchos peruanos podrán disfrutar de un buen fin de semana, llevando a cabo diversas actividades con los familiares o los seres queridos. Inclusive, los trabajadores, tanto del sector público como privado, tendrán la oportunidad del descanso compensatorio. Es importante recordar que, la normativa publicada en el diario oficial El Peruano no hace referencia a este lunes 31 de agosto como día inhábil o no laborable hasta el momento, por lo que se deberá cumplir normalmente con la jornada laboral.

Asimismo, el artículo 6 de dicho decreto, Ley de Descansos Remunerados, señala que entre los derechos laborales de los empleados está el descanso obligatorio sin que perjudique sus honorarios. No obstante, en caso de que una persona trabaje durante el feriado podrá recibir una serie de beneficios, a menos que se le otorgue una jornada sustituta de descanso. Es decir, cuando un empleado presta servicios, incluido domingos, en un día de descanso obligatorio, este tiene derecho a recibir una triple remuneración, como un sueldo habitual por el día feriado, el pago por la jornada laborada y una bonificación extra por trabajar en día festivo.

¿QUÉ DESTINOS TURÍSTICOS VISITAR POR EL FERIADO DE SANTA ROSA DE LIMA 2026?

Este domingo 30 de agosto, miles de peruanos conmemorarán el Día de Santa Rosa de Lima, una fecha en la que muchos aprovechan para acudir a la basílica ubicada en el Centro de Lima, conocer más sobre la historia de la primera santa de América y dejar sus tradicionales cartas en el pozo de los deseos. Sin embargo, otro grupo opta por escaparse de la rutina laboral o académica, acudiendo a ciertos destinos turísticos llenos de aventuras, tradiciones e historia. Frente a este próximo feriado, PromPerú dio a conocer, compartido por Infobae, llamativas propuestas para viajar a solo unas horas de Lima en este día de descanso oficial: