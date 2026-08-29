Luego de que miles de peruanos disfrutaran de un feriado a inicios de mes, en la que aprovecharon para escapar de la rutina del trabajo o estudios, ahora muchos se preparan para un nuevo día descanso obligatorio este 30 de agosto, según el calendario peruano. Se trata de la festividad de Santa Rosa de Lima, en conmemoración a la primera Santa que desde temprana edad tomó la decisión de consagrar su vida a Dios y a la atención de los enfermos y niños. Así, en medio de esta celebración cívico-religiosa, la norma establece que el 31 de agosto no será considerado día no laborable a nivel nacional. Sin embargo, una región del país sí podrá gozar de este beneficio debido a la conmemoración de una importante fecha. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ REGIÓN CUENTA CON UN DÍA NO LABORABLE EN AGOSTO 2026?

En medio de las celebraciones por el Día de Santa Rosa de Lima, este 30 de agosto, considerado feriado en el calendario peruano, muchas personas aprovecharán la jornada para visitar el santuario ubicado en el Centro Histórico de Lima y dejar sus cartas en el tradicional pozo de los deseos. Asimismo, ante las dudas sobre si este lunes 31 de agosto será declarado día inhábil oficial, la normativa no contempla dicha fecha como día no laborable a nivel nacional. Por ello, los trabajadores deberán cumplir con su jornada laboral habitual.

Sin embargo, durante este mes, los ciudadanos de Tacna gozaron de un día de descanso el viernes 28 de agosto, debido a la conmemoración del aniversario de la reincorporación de esta región al Perú, fecha reconocida mediante la Ley n.° 23849. Esto permitió que los trabajadores locales suspendieran sus labores durante esa jornada y posteriormente compensaran las horas no trabajadas, lo que les permitirá disfrutar de un feriado largo por tres días, conforme comparte Infobae.

¿SE CAMBIA EL FERIADO POR EL DÍA DE SANTA ROSA DE LIMA 2026?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció una medida que busca reorganizar los feriados para trasladar al lunes más cercano aquellos que coincidan con días entre martes y viernes. El ministro Elmer Cuba explicó que la propuesta tiene como finalidad reducir las interrupciones de la jornada laboral y garantizar una mayor continuidad de las actividades productivas, en reemplazo de la iniciativa anterior que contemplaba trasladarlos a los viernes.

De esta manera, señaló que trasladar estos descansos oficiales a los lunes permitiría optimizar la organización de las empresas, así como impulsar el turismo al facilitar la planificación de viajes y actividades. Sin embargo, Cuba precisó que esta nueva medida entraría en vigencia en 2027 y se incorporaría al calendario de feriados correspondiente a ese año, conforme comparte Andina. “Pasarlo al lunes más cercano es mejor. Hay actividades empresariales que ocurren sábados [...] De tal manera que no cortas la cadena productiva”, dijo para RPP.