icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Oficial de Inteligencia Artificial podría cumplir un papel importante en la transformación del Estado peruano. (Foto: generada con IA / Gemini)
El Oficial de Inteligencia Artificial podría cumplir un papel importante en la transformación del Estado peruano. (Foto: generada con IA / Gemini)
Por Daniel Bedoya Ramos

La inteligencia artificial (IA) viene cambiando constantemente nuestra realidad, y uno de los retos para el Perú es integrarse a este nuevo escenario tecnológico mundial. Es así que hace unos días el gobierno estableció el perfil del Oficial de Inteligencia Artificial, un tipo de funcionario que, al menos sobre el papel, tendrá el trabajo de hacer la adopción de la IA en las diferentes entidades del Estado.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?