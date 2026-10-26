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Un estudio presentado ante la Sociedad Europea de Oncología Médica propone utilizar modelos de aprendizaje automáticos basados en datos sanitarios para identificar quienes tienen más riesgo de sufrir cáncer
Un estudio presentado ante la Sociedad Europea de Oncología Médica propone utilizar modelos de aprendizaje automáticos basados en datos sanitarios para identificar quienes tienen más riesgo de sufrir cáncer
/ Thomas Meier/Pixabay
Por Agencia EFE

La inteligencia artificial y modelos de aprendizaje automático basados en datos sanitarios que se recopilan de forma rutinaria han demostrado su potencial para identificar a personas con mayor riesgo de desarrollar varios de los tipos de cáncer más frecuentes.

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