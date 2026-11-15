¿Una herramienta útil o el fin del autor? El Hay Festival de Arequipa no le quitó el cuerpo a la polémica sobre la creación literaria asistida por la Inteligencia Artificial. Por ello, en este artículo recopilamos lo más destacado que se dijo del tema durante la reciente edición del evento en la ciudad blanca.

“Si introduces un dedo en ese mecanismo, te arrastrará hasta engullirte por completo” Mircea Cărtărescu (Poeta y novelista rumano)

“Pienso en “Solaris”, la novela de ciencia ficción del autor polaco Stanisław Lem. En ella, el astronauta protagonista se pregunta continuamente qué hace él en el cosmos. Por qué ha salido a explorarlo. Y se responde que no ha partido a buscar otros planetas ni otros sistemas solares: ha partido para encontrarse a sí mismo. Para encontrar la humanidad en su interior. Así pues, vayamos a donde vayamos, lo que hacemos es buscarnos a nosotros mismos.

En una novela o en un poema, buscamos al escritor como persona. Nos interesa el hombre que ha escrito ese libro. El libro es la danza de una mente, y lo vemos bailar maravillosamente ante nosotros. Si falta el autor detrás de ese libro, entonces a mí ese libro no me interesa. ¿Por qué me debería interesar un libro escrito por un insectoide? ¿Por qué me interesaría un libro escrito por una inteligencia que no puedo conocer?

Es muy interesante el caso de las personas que afirman haber estado en un platillo volador. Manifiestan que dentro de las naves no hay ningún aspecto que sugiera personalización: no hay cuadros en las paredes, ninguna obra de arte de ningún tipo, tampoco alfombras en el suelo. Absolutamente nada. Solo paredes vacías. ¿Qué tipo de inteligencia diseña un espacio como ese?

A mí me asusta la inteligencia artificial, incluso en este pequeño ámbito de las artes y la literatura. Si pensamos en las aplicaciones militares, la inteligencia artificial es letal. Los hombres han inventado herramientas desde hace cientos de miles de años. Pero un martillo, por ejemplo, no tiene la decisión de clavar un clavo. La inteligencia artificial, en cambio, toma decisiones por sí misma. Decisiones sin alma, sin corazón, sin empatía. Y para las cuales los seres humanos no significamos nada.

Volviendo a la literatura, yo declaro ante ustedes que no voy a utilizar jamás la inteligencia artificial. Ni siquiera para documentarme. De ninguna manera. Porque si introduces un dedo en ese mecanismo, este te arrastrará hasta engullirte por completo. Para un escritor, lo mejor es mantenerse lo más lejos posible de la inteligencia artificial.

(*) Dicho por Cărtărescu en conversación con Dante Trujillo, el 6 de noviembre en el Teatro Municipal de Trujillo

“Se trata de un debate importante, interesante y complejo” Cristina Fuentes La Roche (Gestora cultural española. Directora internacional del Hay Festival)

Este año, la inteligencia artificial es un debate transversal del festival. No tenemos una mesa particular, pero estará en todos lados. Incluso, se cree que el libro de uno de los autores invitados se hizo con inteligencia artificial (habla del peruano David Silva Rojas y su novela Donde el agua trabaja).

Nosotros no le cancelamos la invitación: decidimos hacer lo que la editorial (Almadía) dijera. Si quería seguir con la promoción o esperar. Y la editorial decidió esperar. Por otro lado, pienso también que es muy difícil aceptar que debamos someternos a que una inteligencia artificial nos diga si lo que un humano escribe es real. Se trata de un debate importante, interesante y complejo. Los escritores se nutren de muchos otros autores y otras realidades, de todo lo que leen. Tenemos que mantener lo que es intrínsecamente humano.

(*) Declaraciones a El Comercio en la inauguración del Hay Festival Arequipa, el jueves 5 de noviembre.

Además… “Que la máquina decida qué es maquinal y qué no, es un tremendo error conceptual” Patricio Pron (Escritor Argentino)

El tema es fascinante a ratos y tremendamente descorazonador en otros. Lo que pone de manifiesto, al menos a mis ojos, es que esta especie de loro mecánico que es la IA, que se limita a repetir lugares comunes, es tremendamente eficaz para responder en un momento histórico en el que la mayor parte de los libros son mediocres y podrían haber sido producidos por la máquina.

No tiene ningún sentido someter a textos que se sospecha escritos por la IA al control de la IA. Que la máquina decida qué es maquinal y qué no, es un tremendo error conceptual del que no nos libraremos hasta que haya muchísimas víctimas.

Yo, a duras penas, soy capaz de correr para alcanzar el autobús en mi ciudad. Por esa razón no pretendo ser un maratonista. Pero ser escritor es parecido a ser un maratonista: es quien ha dedicado horas a aprender algo que nadie te enseña. Algo que no puedes aprender excepto del viejo modo: leyendo y escribiendo. Confrontándote con las palabras y con las ideas. A ratos es dificultoso, pero te mantiene vivo. ¿Quién renunciaría a eso para que una máquina lo haga? ¿Quién aceptaría su derrota como escritor diciendo “Que lo haga una máquina”?

Honestamente, asisto con enorme perplejidad a todo lo que está pasando. Pero también estoy convencido de que este exceso de escritura maquínica nos recordará a todos el enorme placer que sentimos cada vez que descubrimos algo. Ese fingimiento de las máquinas nos va a hacer más sensibles hacia la literatura que no es fingimiento, hacia todas aquellas experiencias literarias, musicales, cinematográficas, visuales, que son reales. Que demandan algo de nosotros y que nos dan mucho más de lo que nos han pedido. Marguerite Yourcenar decía: ‘Escribir es intentar averiguar qué escribiríamos si escribiésemos’. Es tan solo escribiendo cuando nos convertimos en escritores.

(*) Pron reflexiona con Patricia del Río en la conferencia “Literatura como resistencia”, el 5 de noviembre en el Colegio de Arquitectos de Arequipa.

“Como el simio de Borges, la inteligencia artificial no piensa” Carlos Peña González (Abogado y filósofo chileno. Rector de la Universidad Diego Portales)

Yo encuentro bastante obsoleta esta discusión. Es un debate que se relaciona con dos temas. Uno bastante viejo: la intertextualidad, la idea de que cualquier texto es, en realidad, la reelaboración de múltiples textos de otros autores. El otro tema, más relevante, es la cuestión del autor. Lo que está en juego en este debate no es tanto la originalidad, sino la idea del autor, la idea de que una obra es producto de la subjetividad de un individuo. Esa es la cuestión que está en juego.

La inteligencia artificial, tal como hoy la conocemos, nos pone al alcance de la mano y de la vista un mar de información. Y esta sobreabundancia es una forma de extravío. El problema no es tener los datos, es cómo orientarnos ahora que los tenemos tan al alcance. El gran desafío resulta cómo orientarse en medio de ella. Ortega y Gasset decía: «¿Qué es la erudición sino una magnífica forma de ignorancia?». Saber todo es una forma de ignorarlo todo también. En medio del maremágnum de información, lo realmente importante es distinguir lo accesorio de lo sustantivo. Pienso que las humanidades nos permiten orientarnos en medio de esa sobreabundancia.

Borges decía en un cuento: «Si imaginamos a un simio tecleando en una máquina de escribir, es conceptualmente posible que si encerramos al simio en una pieza con esa máquina, si teclea suficiente tiempo, podría escribir una página del Quijote. Pero nadie diría sensatamente que el simio escribió el Quijote, puesto que nunca lo imaginó». Como el simio de Borges, la inteligencia artificial no tiene intencionalidad, y no tiene ninguna posibilidad de capturar el aspecto contextual del habla. Uno diría que la inteligencia artificial, artilugio sorprendente y prodigioso, no piensa.

(*) Carlos Peña en conversación con Alberto Vergara, el 8 de noviembre en la Casa Tristán del Pozo - Fundación BBVA.