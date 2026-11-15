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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Enrique Planas

¿Una herramienta útil o el fin del autor? El Hay Festival de Arequipa no le quitó el cuerpo a la polémica sobre la creación literaria asistida por la Inteligencia Artificial. Por ello, en este artículo recopilamos lo más destacado que se dijo del tema durante la reciente edición del evento en la ciudad blanca.

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