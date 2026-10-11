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Resumen

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Michel Foucault en un retrato de mayo de 1984. (Foto: MICHELE BANCILHON / Michele Bancilhon via AFP)
Michel Foucault en un retrato de mayo de 1984. (Foto: MICHELE BANCILHON / Michele Bancilhon via AFP)
/ MICHELE BANCILHON
Por Jorge Paredes Laos

Fue el intelectual de la contracultura y el discurso crítico a la modernidad. A partir de novedosos conceptos como ‘micropoder’ o ‘biopolítica’, puso en evidencia los múltiples mecanismos de control que se ponen de manifiesto en las relaciones humanas, así como los sutiles sistemas de vigilancia sobre individuos y cuerpos. Psicólogo, filósofo, sociólogo e historiador, Michel Foucault (1926-1984) representó el pensamiento de toda una época marcada por las tensiones de la posguerra y por los ecos del utópico mayo del 68 francés, ese movimiento que convirtió en lema la frase “Prohibido prohibir”.

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