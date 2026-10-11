Fue el intelectual de la contracultura y el discurso crítico a la modernidad. A partir de novedosos conceptos como ‘micropoder’ o ‘biopolítica’, puso en evidencia los múltiples mecanismos de control que se ponen de manifiesto en las relaciones humanas, así como los sutiles sistemas de vigilancia sobre individuos y cuerpos. Psicólogo, filósofo, sociólogo e historiador, Michel Foucault (1926-1984) representó el pensamiento de toda una época marcada por las tensiones de la posguerra y por los ecos del utópico mayo del 68 francés, ese movimiento que convirtió en lema la frase “Prohibido prohibir”.

En 1984, cuando Foucault falleció por complicaciones del VIH, comenzaba a vislumbrarse ya una época dominada por la tecnología. En sus libros más importantes como “El orden de las cosas” (1966), “Vigilar y castigar” (1975) o “Microfísica del poder” (1977), Foucault estableció metáforas poderosas que bien podían vislumbrar nuestro presente, signado por el Internet y la era digital. Su idea del panóptico como ese gran ojo vigilante que supervisa y controla las acciones humanas puede vincularse con el auge de las cámaras de videovigilancia y reconocimiento facial actuales, o su red de micropoderes para disciplinar la vida social puede trasladarse a esos algoritmos que deciden cada vez más nuestras acciones y pensamientos. ¿Qué hubiera pensado Foucault si hubiera vivido en nuestro digitalizado siglo XXI?

Vinculado al pensamiento de Kant, Foucault rechazó las etiquetas de pensador “posmoderno”. / DEA PICTURE LIBRARY

—La libertad del individuo—

Raúl Castro Pérez, sociólogo, comunicador y decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Científica del Sur, dice que este centenario es un momento ideal para hacer un balance del pensamiento de Foucault. Destaca que en el último tramo de su vida el intelectual francés puso de relevancia el poder del individuo frente a un sistema abrumador. “Lo que queda de su obra de manera muy positiva –dice– es que él entendía la sociedad como una red de relaciones dinámicas. Para él, el poder no era un ejercicio de unos tipos que sacaban las cachiporras contra otros. Foucault entendía que había un conjunto de influencias muy subjetivas que tenían aplicación concreta en la vida de la gente. Eso permanece. El tema es que no llegó a ver algunos desarrollos que lo hubiesen podido llevar a otro tipo de pensamiento. Foucault sería hoy un defensor de la libertad individual”.

"“Aquello que Foucault esbozaba a mediados del siglo XX como mecanismos de poder de la sociedad disciplinaria deriva hoy en un panóptico convertido en espacio público”. Rosa Silva Flores | Filósofa

En ese aspecto, ¿qué hubiera pensado de los algoritmos detrás de la inteligencia artificial? “Lo central es entender su obra de modo dinámico –responde Castro–. Para un discurso mecanicista, los algoritmos, el robot o la ‘Matrix’, como en la película, tomarán el control y serán los que nos gobiernen. Esa es una visión apocalíptica surgida de la discusión reciente, motivada por las propias cabezas de las big tech. Creo, justamente, que un Foucault recargado, discutiría esa interpretación de la IA y destacaría más bien el potencial liberador de los individuos. Cómo al interior de las big tech se pueden manejar esos posibles impactos para desacelerar sus efectos perniciosos”.

—Miedo al qué dirán—

El antropólogo Alexander Huerta-Mercado, docente de la Universidad Católica, prefiere destacar otro tipo de vigilancia, interna y subjetiva, donde se cumplen perfectamente las teorías de Foucault. “Saquemos de la ecuación la Internet y las cámaras, y agreguemos a nosotros, los peruanos: él pensaría que nuestra real vigilancia se da a partir del chisme, del cuidar las apariencias, de esa moral fuerte que nos inculcan desde niños, de esa educación conservadora que se traduce hasta en las elecciones y en el miedo al qué dirán. Eso nos lleva al miedo a ofender, a no formar parte de un grupo o de una corriente ideológica. Por eso, todos estamos ahí vigilándonos”, explica.

Huerta-Mercado afirma que a Foucault le hubiera sorprendido que todas estas acciones, como el ataque o el juicio al otro, pudieran traducirse en ecuaciones matemáticas y en algo llamado algoritmo. “Le hubiera sorprendido ver cómo este modo de vigilar se convirtió en producto a través del algoritmo y que el gran ojo que vigila no era el Gran Hermano orwelliano, sino todos nosotros observándonos en las redes sociales”. “Recordemos que no solo hablamos de vigilar, sino también de castigar –precisa el antropólogo–. Se trata de exhibir la humillación del otro para demostrar que se tiene poder”. Le preguntamos si los llamados influencers pueden ser los nuevos exponentes de este poder difuso surgido en la era digital: “Sí, pero también son víctimas de la vigilancia”, responde. “Antes eran las estrellas de Chollywood, ahora ellos también son presa del chisme. O sea, se otorga poder al influencer, pero al mismo tiempo el público quiere tener poder sobre él a través del chisme o la funada”.

Centenario de un filósofo muy actual. / IMG visuals characters

—Panóptico automatizado—

En este escenario, la búsqueda de ‘likes’ y popularidad parece incesante, como si todos buscaran un lugar en un ecosistema digital que la filósofa y profesora Rosa Silva Flores llama “un panóptico automatizado”. En su opinión, la hipervigilancia actual tiene como punto de partida la autoexposición de cuerpos y datos. “Aquello que Foucault esbozaba a mediados del siglo XX –afirma– como mecanismos de poder de la sociedad disciplinaria ha derivado en pleno 2026 en un panóptico automatizado que se volvió espacio público de control normalizado. Hoy este poder se ejerce de manera sutil, bajo el atractivo de la seducción, el hedonismo, las biotecnologías y el optimismo tecnológico… y el poder funciona como una red de relaciones desiguales al servicio de la política, el mercado y la ideología”.

Así, en medio del auge de las redes sociales y de algoritmos que vuelven tendencia nuestros gustos, odios y emociones, se generan micropoderes que, como opinan Castro, Huerta-Mercado y Silva, están inmersos en nuestras relaciones más cotidianas, algo que Foucault vislumbró hace medio siglo.