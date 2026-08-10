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Resumen

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El arqueólogo, antropólogo e historiador peruano Federico Kauffmann Doig.
El arqueólogo, antropólogo e historiador peruano Federico Kauffmann Doig.
Por Jorge Paredes Laos

Desde las cavernas de Lauricocha y Toquepala a las monumentalidades de Caral. De los destellos civilizadores en Sechín a la majestuosidad de Chavín y al surgimiento de Moche y Paracas. Del avance de tiahuanacos y waris por un territorio desafiante, al resurgimiento regional de Chimú, Lambayeque, Chancay y Chachapoyas. Y de la expansión inca a la consolidación del Tahuantinsuyo como la cumbre de un proceso cultural, religioso, administrativo y político autónomo.

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