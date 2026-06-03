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Resumen

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(Foto: EFE/Marta Pérez)
(Foto: EFE/Marta Pérez)
Por Sandra Pulido Urrea

La reconocida escritora argentina Mariana Enriquez, curadora de las ediciones de Tinta Club del Libro, participa de esta innovadora propuesta de suscripción mensual que transforma la lectura en América Latina. En esta entrevista, Enríquez repasa sus primeras lecturas de quiosco, sus particulares hábitos con el papel y el peso de la ficción, mientras analiza con lucidez el reto de entusiasmar a los jóvenes frente al elitismo cultural latinoamericano.

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Entrevista