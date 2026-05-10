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Resumen

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“Blanca Varela era una poeta atemporal, porque no creía en la historia de los hombres, sino en el instante definitorio”.
“Blanca Varela era una poeta atemporal, porque no creía en la historia de los hombres, sino en el instante definitorio”.
/ JORGE SARMIENTO
Por José Carlos Yrigoyen

Comencemos con la niña Blanca Varela sentada en la gran mesa de la sala familiar, con un papel en blanco extendido frente a ella. Era el método que utilizaba para expresar por escrito aquello que no podía o no sabía comunicar oralmente a los demás, para poner en actas sus alegrías y sus malestares. La misma niña que, cierto domingo en el confesionario, le contó al sacerdote que entre sus lecturas estaba “Naná”, de Émile Zola. Este le respondió que ese era un libro pecaminoso y la conminó a quemar aquel libro si quería recibir la absolución. La niña decidió nunca más volver a una iglesia a partir de ese episodio.

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