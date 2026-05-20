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El primer simulacro multipeligro para fortalecer la respuesta ante sismos, tsunamis e inundaciones será a nivel nacional según Indeic. (Foto: Andina)
El primer simulacro multipeligro para fortalecer la respuesta ante sismos, tsunamis e inundaciones será a nivel nacional según Indeic. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) anunció que el Primer Simulacro Nacional Multipeligro del 2026 se realizará el viernes 29 de mayo a las 10:00 a. m. para fortalecer las capacidades de respuesta de la población y las autoridades ante peligros como sismos, tsunamis e inundaciones.

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