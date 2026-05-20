El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) anunció que el Primer Simulacro Nacional Multipeligro del 2026 se realizará el viernes 29 de mayo a las 10:00 a. m. para fortalecer las capacidades de respuesta de la población y las autoridades ante peligros como sismos, tsunamis e inundaciones.

El simulacro se realizará tras el sismo de magnitud 6.1 registrado el pasado 19 de mayo con epicentro en el departamento de Ica, el cual se sintió también en la ciudad de Lima.

La subdirectora de preparación del Indeci, Catherine Palacios, informó a Canal N que la naturaleza del ejercicio responde a las realidades geográficas de cada región. Un total de 21 departamentos y la provincia del Callao ensayarán la evacuación por terremoto, mientras que regiones amazónicas y andinas se enfocarán en inundaciones y deslizamientos.

Palacios aclaró que el sistema Sismate no se activó durante el temblor real del 19 de mayo porque está configurado para peligros de impacto progresivo, como tsunamis o aluviones. No obstante, confirmó que el 29 de mayo se enviarán mensajes masivos de prueba a los teléfonos celulares con fines pedagógicos tras iniciarse el simulacro nacional.

La funcionaria exhortó a las familias a diseñar su plan de emergencia interno y practicar el uso del servicio gratuito de mensajería de voz 119. Esta herramienta estatal permite dejar grabaciones de audio cortas a parientes directos, garantizando la comunicación fluida incluso ante un eventual colapso de las líneas telefónicas comerciales.

El ejercicio iniciará con el sonido de bocinas, sirenas o campanas que representan la inminencia de un peligro. Durante los dos primeros minutos, la población debe ubicarse en zonas seguras internas para luego evacuar hacia puntos de reunión externos llevando consigo su mochila para emergencias.