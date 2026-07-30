Somos conoció su historia hace cinco años. Cuando era niño, Huamán estuvo internado en un hospital y, mientras esperaba durante días un diagnóstico, imaginaba que su superhéroe favorito aparecía en la habitación para hacerle compañía. Spider-Man nunca llegó. Años después decidió convertirse él mismo en esa visita para otros niños. Ahora Jorge nos cuenta que cursa el último año de Medicina y continúa recorriendo hospitales con el traje rojiazul, especialmente en Navidad y otras fechas especiales. «Es el momento en que se encuentran mis dos vidas: la vida de médico y la vida de Spider-Man», dice.

“Como peruano tienes que ser creativo y ahorrador. Comencé a improvisar con materiales caseros”, recuerda sobre sus primeros intentos. Aprendió solo, trabajando con licra y pinturas en alto relieve. “En mi caso fue prueba y error: fui experimentando con diversos insumos. Tienes que pasearte por el Centro, por Gamarra, y probar hasta encontrar lo que necesitas”, explica. Con los años incorporó técnicas como la sublimación y la impresión 3D. La afición se convirtió también en un pequeño negocio, y algunas de sus creaciones han viajado a países tan lejanos como Arabia Saudita, además de Estados Unidos, Colombia y México.

Jorge Huamán cursa el último año de Medicina y, vestido de Spider-Man, visita hospitales para alegrar a niños internados. (Foto: Diego Moreno) / Diego Moreno

¿Por qué dedicar tanto tiempo y esfuerzo a un solo superhéroe? Para Huamán, la respuesta está en aquello que ha convertido a Peter Parker en uno de los personajes más populares de Marvel. «Spider-Man es un personaje más humano. Tiene problemas económicos, familiares, amorosos y académicos; los mismos problemas que puede tener cualquier joven de su edad», explica con emoción.

El retorno de la araña

El entusiasmo de Huamán responde esta vez a un motivo especial. “Spider-Man: un nuevo día” marcará el regreso de Tom Holland como Peter Parker, cinco años después de “Spider-Man: sin camino a casa”, la película que reunió en pantalla a las tres encarnaciones cinematográficas del superhéroe. La nueva aventura encuentra a un Peter Parker obligado a comenzar prácticamente desde cero, después de que el mundo entero olvidara su identidad en el final de la cinta anterior. Zendaya y Jacob Batalon regresan al reparto, al que se suman nuevos rostros del universo Marvel. Para Jorge Luis, cada estreno es también un acontecimiento: hay que estudiar el nuevo traje, reproducirlo y, por supuesto, volver a ponerse la máscara.

Hombre Araña peruano. Padre de familia se disfraza de Spiderman para llevar alegría a niños y buscar ingresos con la venta de sus yo-yo. (Entrevista: Isabel Medina / Foto: Fernando Sangama / Trome) 25 de enero de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

No todos los hombres araña peruanos combaten villanos. Algunos tienen adversarios bastante más terrenales, como el desempleo y las cuentas por pagar. Es el caso de Ángel Giuseppi Saravia Roncalla, técnico electricista industrial y padre de dos hijos, que encontró en su superhéroe favorito una manera de llevar dinero a casa cuando escasea el trabajo. Enfundado en su traje, recorre distintos puntos de Lima, participa en ferias y cumpleaños, y entretiene a los niños imitando los movimientos del personaje.

Su historia fue contada este año por “Trome”, que lo encontró recorriendo el Centro de Lima. Saravia comenzó a interpretar al personaje cuando todavía era estudiante y no podía trabajar a tiempo completo. Con los años perfeccionó el traje y la puesta en escena, que ahora acompaña con la música de “Spider-Man”. También fabrica pequeños yoyós con pelotas, ligas y arañas de juguete, que vende entre 3 y 5 soles. Gracias a Spider-Man, explica, ha podido generar ingresos para pagar sus estudios, los de sus hijos y ayudar con los gastos de su hogar. El viejo lema sobre el gran poder y la gran responsabilidad adquiere, en su caso, un sentido cotidiano: ponerse la máscara es también una manera de cumplir con las responsabilidades de padre de familia.

El peruano que dibujó a Spider-Man

La telaraña peruana llega hasta las páginas oficiales de Marvel. Diego Olórtegui es uno de los dibujantes nacionales que consiguió dar el salto a la gran industria estadounidense del cómic y, entre 2018 y 2019, tuvo entre sus lápices al mismísimo Hombre Araña. Cuando Somos conversó con él, el artista describía aquella experiencia como uno de los grandes hitos de su carrera. “Para mí, fue un logro desbloqueado y un honor. Creo que cuando uno se proyecta a dibujar en grandes editoriales, sueñas con hacer a Batman si trabajas para DC Comics o a Spider-Man si lo haces para Marvel. Dibujar al Hombre Araña ha sido un honor tremendo”.

El dibujante peruano Diego Olórtegui incursiona en Marvel, la editorial de cómics más importante del mundo.

Hoy Olórtegui cuenta que sigue trabajando como dibujante para DC Comics, pero guarda un lugar especial para el viejo arácnido de Marvel. Tanto que este año sus caminos volvieron a cruzarse: con motivo del estreno de “Spider-Man: un nuevo día”, la cadena Cinemark lo convocó para ilustrar el ticket conmemorativo que recibirán quienes asistan a las funciones de la primera fecha. Una pequeña vuelta a casa para alguien que alguna vez tuvo la responsabilidad de dibujar oficialmente las aventuras de Peter Parker.

Así como Spider-Man tejió sus redes en el corazón de los peruanos, el Perú también ha tenido presencia en los cómics oficiales de “Spider-Man”. En “Peter Parker: Spider-Man Annual 2001”, publicado por Marvel, el superhéroe viaja a Nasca y se encuentra con el Spider-Clan, una comunidad que rinde culto a la Gran Tejedora y a las arañas —la aventura, eso sí, se toma generosas licencias con nuestra geografía y convierte los alrededores de Nasca en un exuberante paisaje selvático—. Parece que las telarañas de Spider-Man, después de todo, llevan bastante tiempo extendiéndose con soltura por el Perú. //. //