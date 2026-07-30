Para Jorge Huamán, la máscara de Spider-Man es el punto donde se encuentran sus dos vocaciones: la medicina y el servicio. (Foto: Diego Moreno).
Para Jorge Huamán, la máscara de Spider-Man es el punto donde se encuentran sus dos vocaciones: la medicina y el servicio. (Foto: Diego Moreno).
/ Diego Moreno
Por Oscar García

Frente al Palacio de Justicia, Spider-Man camina por el Paseo de los Héroes Navales y atrae las miradas de automovilistas malhumorados, atrapados en el tráfico, y hasta de los serenos que nunca faltan. Jorge Luis Huamán está acostumbrado a provocar esa reacción cada vez que se enfunda uno de los 25 trajes del superhéroe que ha confeccionado con sus propias manos. El nivel de detalle es asombroso: puede vestir como el Spider-Man de Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland y reproducir hasta las texturas de los originales. Su obsesión por la fidelidad lo ha llevado incluso a contactarse con uno de los profesionales que trabajaron en el vestuario de las películas de Maguire para pedirle consejos.

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