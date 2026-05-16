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Resumen

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¿Hace falta otro italiano en Lima? La pregunta aparece cada vez que nace un nuevo espacio dedicado a Italia. Pero la italianidad es tan amplia que, en teoría, siempre podría haber lugar para uno más: múltiples estilos de pasta, regiones gastronómicas muy definidas, clásicos que se pueden reproducir con rigor o reinterpretar desde otras miradas.

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