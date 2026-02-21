El minimalismo nikkei de Uke en San Isidro: once asientos, una sola idea

Uke Dirección: Calle Leonidas Yerovi 117, San Isidro Instagram: @ uke.handrolls Reservas: www.ukehandrolls.com

Dentro de ese territorio conviven los makis —popularizados hasta el exceso—, los nigiri —arroz moldeado a mano con una lámina de pescado, síntesis elegante del equilibrio oriental— y los temaki, conos enrollados al momento, más domésticos y menos ceremoniales. De esa lógica se desprende el handroll contemporáneo. Se arma y se come de inmediato. No espera. No admite distracciones.

El handroll, primero popularizado en Estados Unidos y reinterpretado en clave nikkei, es una adaptación que encontró en la inmediatez su razón de ser. Pero tiene otras ventajas. Podría parecer una simplificación; es, más bien, una depuración. Al servirse uno a uno, el alga conserva su crocancia; el arroz mantiene temperatura y textura, el pescado no pierde frescura esperando turno. El resultado es un bocado directo, preciso. El handroll no rompe con la tradición: la reduce a su núcleo. Alga, arroz y pesca.

En Lima, donde lo nikkei se ha convertido casi en una fórmula replicable, con fusiones cada vez más barrocas, el handroll aparece como una corrección: menos ornamento, más precisión.

Apostar por un solo formato es un gesto radical, pero también riesgoso. Si el producto falla, no hay nada más en la carta que salve la propuesta. Así aparece Uke, una barra de once asientos en San Isidro donde el handroll es protagonista. Aquí no hay lista interminable ni omakase solemne. Hay una secuencia directa entre itamae y comensal. El roll se arma frente a ti y se entrega en segundos. Se come de inmediato. El siguiente llega cuando el ritmo lo permite. La experiencia es repetible, pero nunca idéntica.

“Luego del éxito de Saki Poké, quisimos llevar la experiencia nikkei a otro nivel”, explica Enrique Chaluja, quien, junto a su hermano Samir, presenta esta nueva propuesta. “Juntamos lo aprendido para crear un concepto enfocado en handrolls, donde el producto, el itamae y la cocina en vivo sean protagonistas”.

En un mercado saturado, Uke opta por una escala mínima y la disciplina diaria. Todo se produce el mismo día. No hay margen de error. Con once sillas, la rotación debe ser exacta. Eso se traduce en frescura perceptible.

La carta combina clásicos como el spicy tuna o el acebichado, elaborados con pescado muy fresco y salsas ligeras. También hay versiones más sofisticadas, como el salmón trufado: sedoso, potenciado con el aroma terroso de la trufa; la hotate foie (conchas de abanico con hígado de pato), que combina la dulzura delicada del molusco con la grasa envolvente del foie y un final ligeramente caramelizado; el tartar de wagyu, con carne cortada a cuchillo que se funde en el paladar; o el de langosta flambeada con parmesano: jugosa, de textura firme, con un picante cremoso y el umami del queso. Ingredientes que no tienen pierde entre el público sanisidrino.

También hay crispy rice: base de arroz crocante coronada con spicy tuna o conchitas acebichadas. Uke funciona como almuerzo ágil y, por la noche, la barra se vuelve más íntima y el sake acompaña la secuencia. En una ciudad donde el sushi se volvió un formato de delivery masivo, el handroll propone regresar a lo manual y al instante irrepetible. Minimalismo no es simplificación: es renuncia. Y renunciar, en gastronomía, es siempre una apuesta arriesgada. //