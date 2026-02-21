El minimalismo nikkei de Uke en San Isidro: once asientos, una sola idea

Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En el universo de la cocina japonesa, el sushi es solo una categoría: arroz sazonado con vinagre, sal y azúcar que sirve de soporte a distintos formatos. Sin embargo, terminó por eclipsarlo todo. El mundo aprendió a decir “sushi” como sinónimo de Japón.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Noticias

