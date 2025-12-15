Brew Brothers, los amigos que desafiaron la tradición y llevaron el café de especialidad al corazón de un mercado emblema de Cusco

Detrás de esta iniciativa están Abraham Queccaño y Eriksson Huamanga, dos amigos de la vida, unidos por el disfrute del buen café. Abraham, cofundador de Brew Brothers y programador de profesión, relata que su despertar en este mundo ocurrió en 2023, cuando visitó una cafetería local y conoció a Herber Huamaní, actual campeón nacional de filtrados, dándose cuenta de que el café de especialidad no era solo arte, sino que implicaba “mucha ciencia” y “muchos números que hay que manejar”.

La primera cafetería de especialidad en un mercado tradicional, esa es Brew Brothers, el sueño de dos amigos que hoy se hace realidad. / Brew Brothers

La idea de llevar la alta calidad del café de especialidad a un mercado fue de Eriksson, y se encendió como un “foco” para Abraham. El concepto inicial apuntaba al popular Mercado San Pedro, pero la burocracia y la logística hicieron imposible la entrada. La municipalidad, sin embargo, ofreció alternativas: mercados como el de San Blas o Wanchaq. Optaron por un espacio en el Mercado San Blas, conocido por su apertura a iniciativas turísticas e innovadoras, pero el camino no fue fácil.

La aventura de construcción se convirtió en una verdadera “odisea brutal”. Tuvieron que enfrentarse a la resistencia de los comerciantes establecidos y a la necesidad de trabajar a escondidas. “Trabajamos de noche, a las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana”. Incluso hubo momentos de conflicto, pero su persistencia fue inquebrantable, y en mayo, tras meses de trámites y trabajo nocturno, abrieron sus puertas.

Brew Brothers: Café, filtros y fraternidad

El nombre, Brew Brothers, sintetiza su doble identidad. “Somos expertos en el ‘brew’, en filtrado, nos especializamos en eso”, explica Abraham. Además, la palabra ‘Brothers’ (hermanos) define la filosofía del local: cualquier persona que llegue a la barra es tratada como un hermano, fomentando la conversación y la conexión humana, así lo refleja su cuenta de Instagram, que cuenta la historia de cada uno de sus clientes, como fue el caso del actor del Universo de Marvel: Finn Jones. En un mundo donde el café de especialidad puede ser percibido como elitista, el alma de Brew Brothers es la calidez de la barra.

El impacto de Brew Brothers va más allá de la taza. Al convertirse en un destino de nicho, está inyectando nueva vida a su entorno. El mercado está viendo un efecto dominó en el consumo, resaltando que los visitantes que llegan por el café de especialidad luego descubren y compran otros productos locales.

Abraham y Eriksson son muy queridos por sus compañeras de mercado, quienes han abrazado su impacto en el lugar. / Brew Brothers

Con cerca de siete meses, Brew Brothers está cumpliendo su promesa: no solo ofrecer un café de talla mundial, sino también democratizar su consumo. En un país con un consumo bajo, proyectos como este son esenciales para repotenciar el interés interno.

El plan de Brew Brothers es claro: “establecerse primero en el mercado”, para luego pensar en otros espacios. Durante este tiempo, han demostrado que con pasión, una estrategia audaz y un profundo respeto por la comunidad, es posible introducir la vanguardia gastronómica en el corazón de la tradición. El Mercado San Blas ha encontrado en Brew Brothers no solo una cafetería, sino un nuevo hermano y un motor de desarrollo.

Brew Brothers apuesta por la democratización del cafe. / Brew Brothers