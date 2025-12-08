Chiara Nicolini, la mejor barista del Perú que va rumbo al Mundial: “Quiero empoderar a la cadena productiva del café peruano”

Chiara Nicolini es la actual campeona nacional de barismo en Perú. En 2026 representará al país en el Campeonato Mundial de Barismo que se celebrará en Panamá. Su logro y su próximo reto se sostienen en una trayectoria de más de 20 años en la industria. Su historia con el café empezó en 2004, cuando se mudó a Barcelona para estudiar Administración de Empresas y comenzó a trabajar como barista. Esa experiencia la llevó a competir en el primer campeonato nacional de barismo organizado en España, donde obtuvo el primer lugar.

Tras una década entre España e Italia trabajando como barista, capacitadora y profesional del sector, regresó al Perú. En 2017 se independizó para crear Punto Café, una plataforma de contenidos y consultorías en café, y además asumió la coordinación de los campeonatos nacionales de barismo. En 2022 abrió Punto Café como cafetería de especialidad en Miraflores.

En poco tiempo, su cafetería fue reconocida como la Mejor Cafetería de Especialidad en los Premios Somos 2024 de El Comercio y se ubicó en el puesto 43 del ránking sudamericano de The World’s 100 Best Coffee Shops 2025. Recientemente, obtuvo el segundo lugar en Experience Lima 2025, el concurso de cafeterías organizado por la Cámara Peruana del Café y Cacao, en el que participaron más de 40 establecimientos de Lima y Callao.

En 2024, mientras consolidaba Punto Café y abría Punto Lab —su laboratorio y tostaduría— tomó la decisión de volver a competir como barista.

- ¿Cómo nació tu decisión de volver a competir?

Hace un año decidí participar nuevamente —más o menos en diciembre— por varios motivos. Uno fue un deseo personal: siempre quise volver a competir y mostrar mi trabajo. Otro fue mi equipo: quería motivarlos desde el ejemplo. Creo que quienes tenemos cafeterías debemos liderar con hechos, no solo con palabras. Competir no es ganar; es retarte, aprender, investigar, crear. Eso te mantiene viva.

- ¿Cómo fue tu preparación?

Larga e intensa. Las competencias requieren trabajo en equipo. Desde enero busqué coaches, productores y cafés. Los cafés de campeonato tienen procesos especiales, así que visitamos fincas varias veces para revisar microlotes y seleccionar. Catamos más de 60 cafés. Elegimos cuatro o cinco para pruebas de espresso y pruebas con leche, porque catar no es lo mismo que preparar espresso. Finalmente, nos quedamos con dos cafés cusqueños: uno para espresso con leche y otro para la bebida de autor.

Chiara Nicolini es fundadora de Punto Café, reconocida como una de las mejores cafeterías de especialidad de Lima. (Foto: Archivo personal)

- ¿Por qué volver a competir después de casi 20 años?

Porque hoy me siento más madura y más preparada que cuando competí por España. Y ahora puedo hacerlo por mi país, lo cual es un sueño. Pero competir exige tiempo, energía y concentración. Tengo dos hijas y una empresa, así que no fue fácil. Competir es un aprendizaje enorme: detrás de quince minutos de presentación hay meses de visitas al campo, definición del concepto que se quiere comunicar, elección del menaje, selección de la curva de tueste y formulación de las recetas. Nada es casual.

- ¿Cómo armaste tu equipo de entrenamiento?

Pensé en los perfiles de cada miembro desde el inicio. Una de mis coaches fue Anggela Sara, con quien tengo una conexión especial. El otro fue Francisco Silva, de mi laboratorio. Ellos me ordenaron las ideas y me ayudaron a convertirlas en una presentación coherente. Javier Uribe, jefe de barra de Maido, me ayudó con la bebida de autor. Kheyla Dávila, mi mano derecha en Punto Café, controló mil detalles. Fernanda Castro, química, trabajó el tema de la leche. Mi esposo, que es fotógrafo y arquitecto, conceptualizó la parte visual.

- ¿Cuánto tiempo de entrenamiento invertiste?

En las últimas semanas previas al campeonato entrenaba unas tres o cuatro veces por semana. No puedes entrenar todos los días porque hay otras responsabilidades. Para el Mundial probablemente cambie. Además del trabajo en barra, tenía que memorizar un pitch largo. Me ayudó mucho el ejercicio: hago cardiobox y allí memorizas rutinas de movimientos, paso a paso. Lo mismo hice con el discurso: lo construí en partes pequeñas. Y fue más fácil porque era mi historia: yo había estado en campo, había visto a las productoras, conocía lo que estaba contando.

- ¿Visitaste las fincas después de elegir los cafés?

Sí. Primero catamos muchas muestras que nos enviaron productores con quienes ya trabajamos. Hicimos varias mesas de cata muy grandes: 20 o 30 cafés cada una. En Punto Café compramos cafés de microlotes constantemente, así que este proceso no era nuevo. Solo teníamos que elegir qué cafés y qué productores queríamos para esta competencia. Y hubo un detalle importante: los cafés seleccionados fueron de dos mujeres productoras (Alina Solano y Ubaldina Jinchu), algo que me motivó mucho.

- ¿Qué viene ahora?

Primero, la apertura del segundo local de Punto Café a inicios del 2026. Luego, entrenaré para el Mundial. Tenemos hasta octubre: once meses que pasarán volando. Nos favorece que la cosecha peruana sea entre junio y julio, así que tendremos café fresco para la competencia. Trabajaremos desde la finca los procesos y la selección.

La barista ve la competencia como una oportunidad para elevar a toda la industria del café peruano. (Foto: Archivo personal)

- ¿Ya tienes ideas para tu presentación del Mundial?

Tengo algunas ideas, pero aún están evolucionando. En el campeonato nacional, mi concepto inicial cambió varias veces mientras iba conectando con las productoras, con mi equipo, con lo que estaba ocurriendo en la realidad. Muchas palabras empezaron a repetirse y a tomar sentido. A veces parece esotérico, pero las señales aparecen. Lo importante es escucharlas.

- ¿Cómo puede Perú conectarse mejor con el estilo internacional del barismo de competencias?

Hay muchos tipos de baristas. Algunos llegan a competencias con poca experiencia y se nota. Otros llegan con una trayectoria real y por eso sus presentaciones se ven más naturales. Mucha gente piensa: “Voy a participar y voy a ganar el Mundial”. Pero ganar un Mundial toma años, dedicación, investigación, caídas. Yo misma competí hace casi 20 años y recién ahora vuelvo. Hay trayectorias detrás de esas presentaciones más depuradas que ves en Europa o Asia. También hay que asesorarse, ser humildes y escuchar. Cuando, tras participar en el campeonato nacional, los jueces me dieron feedback, lo agradecí. No a todos les gusta que les digan en qué mejorar, pero es clave. Hay que estar conectados con las tendencias internacionales, no solo con lo que gusta en Perú.

- Y más allá de tendencias, hay situaciones en el mundo del café que no podemos obviar…

Así es: el cambio climático, la sostenibilidad, los precios del café, su calidad. También hay otros aspectos importantes, como la coyuntura mundial, la inteligencia artificial y la desconexión que generan las redes sociales. Todo eso se puede comunicar desde el café.

- ¿Qué buscas lograr siendo la mejor barista del Perú este año?

Como peruana, quiero empoderar a la cadena productiva del café peruano y a nuestros profesionales: baristas, tostadores, productores. Quiero transmitirles que debemos creer en lo que hacemos y cuestionar siempre incluso aquello que “salió bien”. En Punto Café lo revisamos todo: si un café está increíble, ¿cómo lo hacemos aún mejor? El café es una fruta viva: cambia, y nosotros debemos estar atentos a esos cambios. Esa mentalidad es la que exige la competencia en todo nivel y la que impulsa a la industria a crecer.

El Mundial de Barismo se realizará en Panamá en octubre de 2026. (Foto: Archivo personal)

- ¿Cómo vas a solventar el presupuesto que se requiere para tu entrenamiento y el viaje de tu equipo al campeonato mundial?

Estoy armando los presupuestos. Quiero ver cómo vamos a organizar el equipo y, en base a eso, definir de qué monto estamos hablando. Porque una cosa es lo que uno quiere hacer y otra lo que realmente se puede hacer. Vamos a necesitar apoyo si queremos hacerlo bien como país. Quien quiera sumarse, bienvenidos. Pueden contactarme a través del correo: hola@puntocafe.pe