El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO
Villa María del Triunfo (3:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)
- P.J 25 DE DICIEMBRE
- P.J EL PORVENIR
Lurigancho (3:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)
- APV PAZ DESARROLLO SAN PEDRO Y SAN PABLO-C.C.
- ASOC LAS PRADERAS DE SAN ANTONIO
- ASOC SAN JUAN DE JICAMARCA
San Juan de Lurigancho (4:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.)
- URB RESID. HORIZONTE DE ZARATE
San Juan de Lurigancho (4:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)
- A.H SAN HILARION AMPL.
Los Olivos (7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)
- A.H LOS OLIVOS DE PRO SECTOR C
- ASOC LOS ANGELES DE SAN DIEGO II ETAPA
- ASOC DE VIV PARAISO DORADO I
- ASOC DE VIV. RINCONADA DE PRO
- URB LAS CASUARINAS DE SAN DIEGO
- URB PRO 7MA ET.
- URB SAN DIEGO 1RA ET. VIPOL
- URB SAN DIEGO 1RA ETAPA
- URB SAN DIEGO 2DA ET. VIPOL
- URB SANTISIMA CRUZ DE SAN DIEGO
Santa Anita (8:00 a.m. hasta las 10:50 p.m.)
- COOP MANUELA CORREA
- COOP SANTA ROSA DE QUIVES
- COOP LA UNIVERSAL 3RA ETAPA
- U.IND FUNDO PUENTE
- U.IND SANTA ANGELICA
- U.IND SANTA LUCIA
- U.IND SANTA ROSA AMPL.
- URB LA ACHIRANA 2DA ETAPA
- URB LOS ALTOS FICUS
- URB AYLLUS
- URB HUERTO SANTA LUCIA
- URB LOS ROBLES
- URB SANTA ANITA 2DO SECTOR
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.)
- A.H 15 DE JUNIO
- A.H 2 DE ENERO
- A.H 20 DE ENERO
- A.H 24 DE ABRIL
- A.H LOS ANGELES
- A.H UPIS HUASCAR
- A.H UPIS HUASCAR 12A SECTOR 1
- A.H UPIS HUASCAR DE CANTO GRANDE
- A.H UPIS HUASCAR SECT. C-EL AMAUTA
- A.H UPIS HUASCAR-SECT. SAN MARCOS
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