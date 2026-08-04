Corte de agua en Lima: Sedapal informa zonas afectadas y horario | (Foto: Pixabay)
Corte de agua en Lima: Sedapal informa zonas afectadas y horario | (Foto: Pixabay)
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO

Villa María del Triunfo (3:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)

  • P.J 25 DE DICIEMBRE
  • P.J EL PORVENIR

Lurigancho (3:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)

  • APV PAZ DESARROLLO SAN PEDRO Y SAN PABLO-C.C.
  • ASOC LAS PRADERAS DE SAN ANTONIO
  • ASOC SAN JUAN DE JICAMARCA

San Juan de Lurigancho (4:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.)

  • URB RESID. HORIZONTE DE ZARATE

San Juan de Lurigancho (4:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)

  • A.H SAN HILARION AMPL.

Los Olivos (7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)

  • A.H LOS OLIVOS DE PRO SECTOR C
  • ASOC LOS ANGELES DE SAN DIEGO II ETAPA
  • ASOC DE VIV PARAISO DORADO I
  • ASOC DE VIV. RINCONADA DE PRO
  • URB LAS CASUARINAS DE SAN DIEGO
  • URB PRO 7MA ET.
  • URB SAN DIEGO 1RA ET. VIPOL
  • URB SAN DIEGO 1RA ETAPA
  • URB SAN DIEGO 2DA ET. VIPOL
  • URB SANTISIMA CRUZ DE SAN DIEGO

Santa Anita (8:00 a.m. hasta las 10:50 p.m.)

  • COOP MANUELA CORREA
  • COOP SANTA ROSA DE QUIVES
  • COOP LA UNIVERSAL 3RA ETAPA
  • U.IND FUNDO PUENTE
  • U.IND SANTA ANGELICA
  • U.IND SANTA LUCIA
  • U.IND SANTA ROSA AMPL.
  • URB LA ACHIRANA 2DA ETAPA
  • URB LOS ALTOS FICUS
  • URB AYLLUS
  • URB HUERTO SANTA LUCIA
  • URB LOS ROBLES
  • URB SANTA ANITA 2DO SECTOR

San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.)

  • A.H 15 DE JUNIO
  • A.H 2 DE ENERO
  • A.H 20 DE ENERO
  • A.H 24 DE ABRIL
  • A.H LOS ANGELES
  • A.H UPIS HUASCAR
  • A.H UPIS HUASCAR 12A SECTOR 1
  • A.H UPIS HUASCAR DE CANTO GRANDE
  • A.H UPIS HUASCAR SECT. C-EL AMAUTA
  • A.H UPIS HUASCAR-SECT. SAN MARCOS