El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO

Villa María del Triunfo (3:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)

P.J 25 DE DICIEMBRE

P.J EL PORVENIR

Lurigancho (3:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)

APV PAZ DESARROLLO SAN PEDRO Y SAN PABLO-C.C.

ASOC LAS PRADERAS DE SAN ANTONIO

ASOC SAN JUAN DE JICAMARCA

San Juan de Lurigancho (4:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.)

URB RESID. HORIZONTE DE ZARATE

San Juan de Lurigancho (4:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)

A.H SAN HILARION AMPL.

Los Olivos (7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)

A.H LOS OLIVOS DE PRO SECTOR C

ASOC LOS ANGELES DE SAN DIEGO II ETAPA

ASOC DE VIV PARAISO DORADO I

ASOC DE VIV. RINCONADA DE PRO

URB LAS CASUARINAS DE SAN DIEGO

URB PRO 7MA ET.

URB SAN DIEGO 1RA ET. VIPOL

URB SAN DIEGO 1RA ETAPA

URB SAN DIEGO 2DA ET. VIPOL

URB SANTISIMA CRUZ DE SAN DIEGO

Santa Anita (8:00 a.m. hasta las 10:50 p.m.)

COOP MANUELA CORREA

COOP SANTA ROSA DE QUIVES

COOP LA UNIVERSAL 3RA ETAPA

U.IND FUNDO PUENTE

U.IND SANTA ANGELICA

U.IND SANTA LUCIA

U.IND SANTA ROSA AMPL.

URB LA ACHIRANA 2DA ETAPA

URB LOS ALTOS FICUS

URB AYLLUS

URB HUERTO SANTA LUCIA

URB LOS ROBLES

URB SANTA ANITA 2DO SECTOR

San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.)