La batalla decisiva entre el Gotei 13 y los Quincy alcanza su punto más crítico; consulta la guía completa con los horarios internacionales y los enlaces oficiales para ver la continuación del clímax de la saga en simulcast. (Foto: Studio Pierrot)
La batalla decisiva entre el Gotei 13 y los Quincy alcanza su punto más crítico; consulta la guía completa con los horarios internacionales y los enlaces oficiales para ver la continuación del clímax de la saga en simulcast. (Foto: Studio Pierrot)
Por Paolo Valdivia

El arco final del anime de Tite Kubo entra en su etapa más crítica. Si no quieres perderte ni un segundo de la batalla entre la Sociedad de Almas y los Quincy, te traemos la fecha de lanzamiento, la hora exacta de estreno por país y en qué plataformas de streaming podrás ver el .

Hora confirmada de estreno del capítulo 4 de la Temporada 4 de “Bleach: Thousand-Year Blood War” por países

El estreno en Japón está programado para emitirse por TV Tokyo a las 23:00 JST del sábado 22 de agosto. Poco después de su transmisión en vivo, el episodio estará disponible en las plataformas de streaming correspondientes según el siguiente horario global:

  • México: 8:30 A.M.
  • Costa Rica: 8:30 A.M.
  • El Salvador: 8:30 A.M.
  • Guatemala: 8:30 A.M.
  • Perú: 9:30 A.M.
  • Colombia: 9:30 A.M.
  • Ecuador: 9:30 A.M.
  • Panamá: 9:30 A.M.
  • Venezuela: 10:30 A.M.
  • Bolivia: 10:30 A.M.
  • Chile: 10:30 A.M.
  • República Dominicana: 10:30 A.M.
  • Argentina: 11:30 A.M.
  • Uruguay: 11:30 A.M.
  • Brasil: 11:30 A.M.
  • Estados Unidos: 7:30 AM (PT) / 10:30 AM (ET)
  • España: 16:30 hrs (4:30 PM)

¿Dónde ver online la Temporada 4 de ‘Bleach: Thousand-Year Blood War’?

Para la audiencia internacional fuera de Asia, la distribución oficial estará a cargo de la plataforma de streaming de Disney Plus. En los Estados Unidos, los episodios semanales se emitirán a través de Hulu.

El lanzamiento contará con subtítulos oficiales en español desde su primer minuto de disponibilidad.

Novedades, canciones y detalles de producción

Esta cuarta y última parte viene respaldada por un equipo de producción de alto nivel y contenido extendido exclusivo para el anime:

  • Estudio de animación: PIERROT FILMS (división de Studio Pierrot), con la dirección de Hikaru Murata y la supervisión general de Tomohisa Taguchi.
  • Música y temas principales: El tema de apertura (opening) es “I-BULL” interpretado por jo0ji, mientras que el tema de cierre (ending) se titula “Rasen” de la cantante 9Lana.
  • Escenas inéditas: El creador de la obra, Tite Kubo, confirmó que esta temporada incluye escenas de combate ampliadas y contenido original que no estuvo presente en el manga original.

Sinopsis

Tras los devastados acontecimientos de la tercera parte, la batalla final entre la Sociedad de Almas y el Wandenreich llega a su punto culminante. Con Yhwach absorbiendo el poder del Rey Espiritual y reconfigurando la existencia misma para unificar la vida y la muerte, Ichigo Kurosaki y sus aliados deben subir al Palacio Real para detener la aniquilación definitiva del mundo. La última parte de Thousand-Year Blood War presenta los enfrentamientos definitivos, el revelado total de los Bankai restantes y un desenlace épico ampliado por su creador original.

Ficha Técnica

  • Título original: BLEACH 千年血戦篇-禍進譚- (Bleach: Sennen Kessen-hen - Kashin-tan)
  • Título en español: Bleach: Thousand-Year Blood War - Parte 4: La Calamidad
  • Género: Acción, Sobrenatural, Fantasía oscura, Shonen
  • Obra original: Manga creado por Tite Kubo (publicado en la revista Weekly Shōnen Jump de Shueisha)
  • Supervisión general: Tite Kubo
  • Estudio de animación: PIERROT FILMS
  • Dirección: Hikaru Murata
  • Composición de la serie: Tomohisa Taguchi / Masaki Hiramatsu
  • Diseño de personajes: Masashi Kudo
  • Dirección de música: Shirō Sagisu
  • Fecha de estreno: 25 de julio
  • Plataforma de distribución: Disney+ (Latinoamérica y España) / Hulu (Estados Unidos) / TV Tokyo (Japón)
  • Opening (Tema de apertura): “I-BULL” por jo0ji
  • Ending (Tema de cierre): “Rasen” por 9Lana
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