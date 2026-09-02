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Resumen

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A menos de tres meses del período de lluvias que aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos en Lima Metropolitana debido al fenómeno El Niño (que entre setiembre y enero alcanzaría magnitudes “extraordinarias” según el Enfen), varias circunscripciones vulnerables presentan retrasos en la ejecución de sus recursos para enfrentar este tipo de desastres y aún persiste la brecha en grandes obras de prevención en la costa norte.

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