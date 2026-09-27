Horóscopo de HOY, domingo 27 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: el diálogo sincero recuperará la armonía y disipará las trabas que incomodan a la pareja. Salud: descansará mucho mejor. Sorpresa: alguien se hará escuchar.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: ya no habrá discusiones en la pareja, aumentará la calidez y también la armonía. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: entusiasmo efímero.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: su encanto será motivo de atracción en el entorno y le conduce a un divertido romance. Salud: se cuidará de los excesos. Sorpresa: alguien actuará con misterio.
CANCER (junio 22-julio 22)
Amor: tomará iniciativas con carácter para alejar a personas entrometidas y todo quedará aclarado. Salud: una dolencia cederá. Sorpresa: visita sin aviso.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: notará que su presencia es bien recibida y agrada a cierta persona; habrá encuentro romántico. Salud: el ejercicio físico hará bien. Sorpresa: regalo inesperado.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: una charla se convertirá en propuesta amorosa y querrá avanzar hacia el romance. Salud: estará todo bajo control. Sorpresa: gracioso incidente.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: valorarán sus iniciativas para mejorar la relación y querrá avanzar a otra etapa. Salud: se cuidará con una dieta sana. Sorpresa: revertirá un mal momento.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: una sensación de desapego será positiva para ver con toda claridad la relación. Salud: dolor o molestia se aliviará. Sorpresa: un plazo vencerá.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: su fuerte encanto hará surgir el acercamiento de la persona más inesperada. Salud: una emoción causará dolor. Sorpresa: reunión incómoda.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: su encanto crecerá y será percibido en el entorno; alguien se acercará. Salud: los nervios estarán en control. Sorpresa: actitud engañosa.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: exagerar en formalidades le alterará los nervios pero tomará iniciativas divertidas. Salud: un estudio traerá alivio. Sorpresa: reclamo insólito.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: los momentos agradables de la pareja tendrán aires de renovación; nuevo comienzo. Salud: se producirá una mejoría. Sorpresa: nueva vocación.
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