Horóscopo de HOY, viernes 16 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: cierta gente insistirá con ideas obsoletas, pero les mostrará un nuevo proyecto. Amor: una ex pareja presentará los cambios que creía imposibles y eran su reclamo.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: elaborará una propuesta audaz que convencerá y llenará de entusiasmo al entorno. Amor: superará una barrera que alguien tímido erige y será un nuevo comienzo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su habilidad para relacionarse positivamente será la clave para lograr metas. Amor: discusiones o cambios de humor en la relación crearán cierta incertidumbre.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: superará una situación inestable con un proyecto corto, simple pero efectivo. Amor: por exceso de sensibilidad, verá fantasmas donde no los hay, pero se equilibrará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios que no le hacen gracia pero del camino al éxito no se apartará. Amor: tendrá pequeñas atenciones con la persona que le desvela y un romance surgirá.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: alguien querrá ignorar su buen trabajo pero será elogiado por el entorno. Amor: tomará iniciativas afectivas que disiparán las dudas y la relación se afianzará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: vendrá gente influyente con directivas nuevas y les buscará lo positivo. Amor: el hecho de dejar hacer en la relación llega a su fin y retomará la iniciativa.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: algún colega querrá complicar sus planes pero no lo vencerán. Amor: su atención a los pequeños detalles será la actitud más elogiada en la pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: hallará la clave para superar un momento económico difícil. Amor: recibirá quejas en la relación por actitudes impulsivas, pero dará una explicación.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: habrá imprevistos que pueden perjudicar proyectos o negocios. Amor: su encanto no será pasado por alto y una persona que cree distante, se acercará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llega el momento de mostrar ideas y defenderlas con argumentos sólidos. Amor: en la relación surgirán actitudes que crearán roces pero evitará que crezcan.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: querrá continuar con una tarea repetitiva, pero aprenderá lo nuevo y crecerá. Amor: cierta persona le llegará al corazón como nadie antes porque es su alma gemela.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TRANQUILA CUANDO OBTIENE SUS METAS PERO NERVIOSA CUANDO LE DEJAN DE LADO.